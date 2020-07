Temptation Island, Andrea e Anna escono insieme dalla trasmissione: ecco cosa è successo subito dopo il falò di confronto finale.

Una puntata infuocata, l’ultima di Temptation Island, in onda questa sera 30 luglio su Canale 5. Tra i falò finali più attesi c’era senza dubbio quello tra Andrea e Anna. Un falò che, effettivamente, non ha deluso le aspettative! È successo davvero di tutto tra la coppia, un botta e risposta super acceso, ma, nonostante le incertezze, alla fine Anna e Andrea non hanno avuto dubbi: la coppia ha deciso di lasciare la trasmissione insieme. Ma sapete cosa è accaduto subito dopo il falò? Date un’occhiata a quello che è successo proprio poco dopo la decisione della coppia.

Temptation Island, Andrea e Anna escono insieme: le critiche sul web subito dopo il falò

Proprio così! Contro ogni aspettativa, Andrea e Anna hanno lasciato Temptation Island insieme. Nonostante la strategia della sua compagna lo ha fatto soffrire molto, alla fine Andrea non è riuscito ad andare contro i suoi sentimenti. La coppia, almeno durante il falò, non sembra aver trovato un grande punto di incontro, ma ha deciso comunque di non separarsi. Ma cosa è successo subito dopo la decisione? Ebbene, dando un’occhiata sui social, è possibile farsi un’idea dell’opinione di gran parte del pubblico. Che non ha gradito affatto la scelta di Andrea di uscire con Anna. Ecco alcuni commenti apparsi sotto l’ultimo scatto di Andrea su Instagram:

Ebbene sì, parole davvero forti. I telespettatori non hanno affatto apprezzato il comportamento di Anna durante il percorso e, di conseguenza, speravano che Andrea lasciasse la trasmissione da single. Cosa accadrà nelle prossime settimane? La coppia replicherà alle critiche del web? Non ci resta che attendere le prossime news!