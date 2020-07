Temptation Island, Andrea e Anna al falò finale: è successo di tutto, come è finita tra la coppia.

Finalmente ci siamo! Questa sera, 30 luglio 2020, è in onda l’ultima attesissima puntata di Temptation Island! Si tratta del sesto appuntamento di questa edizione, che si è rivelata una vero e proprio successo. E, finalmente, questa sera abbiamo scoperto come è finita tra le coppie che hanno scelto di mettersi in gioco sull’isola delle tentazioni. Tra le più chiacchierate di questa edizione, c’è quella formata da Andrea Battistelli e Anna Boschetti. Quest’ultima ha messo in atto una vera e propria strategia per tutta la durata del reality, con lo scopo di convincere il suo compagno a mettere su famiglia con lei. Una strategia che Andrea, però, non ha particolarmente gradito. Ma quale è stata la decisione finale della coppia? Hanno lasciato Temptation Island insieme o separati? Ve lo raccontiamo subito!

Nel confronto, Anna spiega ad Andrea la sua strategia, non sapendo che il suo compagno ne era già a conoscenza. “Volevo farti soffrire, per farti capire che se tu mi lasci, soffrirai!”, esclama Anna. La coppia inizia a vedere tutti i video dei momenti passati tra Anna e il tentatore Carlo. Per Andrea, Anna gli ha mancato di rispetto più volte durante il percorso nel villaggio: “Mi hai fatto passare per quello che non sono, che non si prende responsabilità. Io mi sono preso un pacchetto grande ma l’ho fatto col cuore”. Ma Anna continua ad insistere sul fatto che Andrea non voglia andare avanti, ovvero crearsi una famiglia. Il botta e risposta tra i due diventa davvero acceso, e Filippo, a un certo punto,spiega che tra i due si dovrebbe trovare un punto di incontro. “Qual è la soluzione? Dovete trovare un punto d’accordo, se no domani siete punto e a capo”, dichiara il conduttore. “Tu devi rispettare i miei tempi”, sono le parole di Andrea. Dopo una discussione lunga, Filippo è pronto per la fatidica domanda: “Esci da solo o con Anna/Andrea?”. Ebbene, le incertezze sono state tante. Ma alla fine, sulle note di Fai Rumore, i due escono insieme. “Tu sai quanto sono innamorato di te, tanto, dovrei uscire da qua da solo,ma…”. Ed anche Anna esclama: “Si Filippo esco con lui!”

Una decisione inaspettata, quella della coppia, che nonostante le difficoltà, sono riusciti a ritrovarsi e hanno lasciato la trasmissione insieme.