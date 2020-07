Temptation Island, la decisione di Antonella Elia e Pietro: com’è finita al falò di confronto tra la coppia.

Ci siamo! Questa sera, 30 luglio 2020, è in onda l’ultima attesissima puntata di Temptation Island. Una puntata in cui scopriremo come andrà a finire tra le tre coppie rimaste ancora nel reality. In particolare, è la storia tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane ad aver attirato l’attenzione del pubblico. Durante la scorsa puntata, è andata in onda la prima parte del confronto tra i due: una discussione super accesa, durante la quale è successo davvero di tutto. Ma la puntata si è conclusa sul più bello, ovvero nel momento in cui Pietro e Antonella hanno rivisto le immagini del bacio tra l’uomo e la single Beatrice. Cosa è accaduto dopo? E quale è stata la decisione finale della coppia al termine del falò? Ve lo raccontiamo subito!

Temptation Island, la decisione finale di Antonella Elia e Pietro Delle Piane

Uno dei falò di confronto più ‘roventi’ della storia di Temptation Island! Parliamo di quello che ha visto protagonisti Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Nella puntata scorsa, abbiamo visto solo la prima parte dell’incontro tra la coppia, ed era già successo di tutto ( tra cui uno schiaffo di Antonella al suo compagno!). Ma è nella puntata di questa sera, la puntata finale, che abbiamo assistito ai momenti salienti del falò. La coppia ha visto insieme le immagini riguardanti il bacio tra Pietro e la tentatrice