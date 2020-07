View this post on Instagram

Non ho meriti, ma posso alzare un po’ la voce. E lo faccio oggi per ricordarvi anche di questi eroi. Perché loro sì che cambiano il mondo. @liltnazionale — I have ZERO merit, but I can raise my voice. And I’m doing this today to remind you that people like this are making the world a better place. True heroes. @liltnazionale — No tengo algún mérito pero se como levantar mi voz. Y lo hago hoy para recordarles que existen personas como estas. Que verdaderamente transforman el mundo en un lugar mejor. @liltnazionale 𝘧𝘰𝘯𝘵𝘦: www.latinatoday.it