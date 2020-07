Baby K è fidanzata oppure è single? Cosa sappiamo sulla sua vita privata

Baby K è fidanzata oppure no? Qual è stata la sua ultima storia e oggi il suo cuore è impegnato?

La cantante Baby K, colei che sforna hit estive praticamente ogni estate, è molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata. Dopo l’ultima canzone con il feat. di Chiara Ferragni, la cantante è tornata sotto i riflettori e le luci della ribalta, con i fan che cercano ogni tipo di notizia riguardante la sua vita. Così ci si chiede, Baby K è fidanzata o è single?

Chi è stato il suo ultimo fidanzato e perché è finita?

Le ultime notizie inerenti la sua vita privata risalgono ad un anno fa quando la cantante ha confermato la fine della sua storia d’amore avvenuta a dicembre 2018. Dopo un lungo periodo di silenzio Baby K ha confermato di essere tornata single

Claudia Nahum, alias Baby K, ha avuto come ultima storia d’amore una relazione durata due anni con un rapper. Una breve, ma intensa storia che però è terminata e la cantante non ha mai voluto dare troppe spiegazioni. La 36enne infatti è molto riservata e ha solamente detto che non è facile né iniziare né far durare una storia d’amore quando si è molto forti e indipendenti perché gli uomini sembrano letteralmetne intimoriti da questa condizione della donna. Baby K a Tu Style aveva infatti dichiarato che non è facile trovare chi sia a suo agio accanto a una donna indipendente e auotonoma. Se l’uomo che si è fatto da solo e che sa vivere in solitaria ha il suo fascino è molto attraente, una donna che ha le stesse caratteristiche rischia di spaventare.

Baby K è single

Così Claudia è ancora in attesa di trovare la persona giusta con cui costruire un famiglia e per ora si concentra sulla sua carriera sfornando canzoni estive che, ovviamente diventano dei veri e propri tormentoni. Successi più che meritati visto che Baby K si è fatta la sua lunga carriera di gavette e provini.

La sua è stata una crescita “organica” come l’ha definita lei stessa, quindi graduale ma con dei risultati veramente speciali e ottimi!