Belen Rodriguez, forma fisica mozzafiato in costume e Lato B da capogiro: il suo ‘trucco’ è proprio questo

Siete curiosi di scoprire come fa Belen Rodriguez ad avere un fisico mozzafiato e un Lato B da urlo? Il suo ‘trucco’ di bellezza è proprio questo.

Non c’è assolutamente nessun dubbio: Belen Rodriguez è una delle donne più belle dello spettacolo nostrano. Da una bellezza divina e un fisico mozzafiato, la showgirl argentina sono, ormai, anni che conquista la televisione italiana. E, d’altra parte, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Se da una parte, però, il successo determinato dal piccolo schermo è più che smisurato, dall’altra parte, invece, non è affatto da meno quello che deriva direttamente dai social. E, soprattutto, su Instagram. È proprio sul suo canale social ufficiale che l’ex moglie di Stefano De Martino è solita lasciare senza parole tutti i suoi sostenitori con degli scatti fotografici davvero imperdibili. Ma non solo. Perché, lo sappiamo, con i suoi fans Belen condivide proprio di tutto. Pensate, anche l’allenamento! Anche perché, parliamoci chiaro, per avere una forma fisica smagliante e un Lato B da invidiare qualcosa pur dovrà fare, no? Ecco, ma che tipo di esercizi fa? Niente paura, vi sveliamo noi il suo ‘trucco’.

Belen Rodriguez, fisico mozzafiato e Lato B da capogiro: il ‘trucco’ è questo

Ci tiene particolarmente alla sua forma fisica, Belen Rodriguez. D’altra parte, oltre ad essere una showgirl a trecentosessanta gradi, l’argentina è anche una richiestissima modella. E, diciamoci la verità, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Con un fisico mozzafiato e un Lato B da fare invidia a chiunque, l’ex moglie di Stefano De Martino è, senza alcun dubbio, tra le donne più desiderate da ciascun uomo. La domanda, però, adesso sorge spontanea, avete ragione: com’è possibile avere un fisico mozzafiato come il suo? O, per meglio dire, che tipo di esercizi fa Belen per decantare una perfetta forma? Beh, noi possiamo darvi una risposta! Ancora prima dello scoppio della pandemia da Coronavirus, l’argentina era solita allenarsi ed, ovviamente, condividere i suoi allenamenti con i suoi sostenitori. Per questo motivo, vogliamo proporvi dei semplicissimi esercizi. Che, se eseguiti alla lettera ed, ovviamente, correttamente, vi possono portare tantissimi benefici. Di che cosa parliamo? Niente paura, ci pensiamo noi a svelare ogni cosa nel minimo dettaglio. Però, diamoci uno sguardo molto più da vicino:

Il primo esercizio, vi assicuriamo, è davvero micidiale e consiste nello svolgimento di ben tre posizioni. 1) Squat: ve ne abbiamo parlato anche nel caso di Paola Di Benedetto, questo non è altro che un esercizio fondamentale per rassodare i muscoli dei glutei e dei quadricipiti. Ovviamente, oltre a scendere verso il basso con il Lato B, dovete necessariamente avere la schiena diretta (una linea unita dal collo fino alla parte in basso della colonna vertebrale) e spalle chiuse; 2) Dopo aver fatto uno squat, appoggiate le vostre mani a terra e fate qualche piccolo passo in avanti (insomma, assumete la posizione del plank); 3) In questa posizione finale, spingete verso l’esterno prima una gamba e poi l’altra (ricordate, prima di svolgere questi triplici esercizi, inserite sotto i vostri piedi dei piccoli dischetti che vi faranno ‘scivolare’ meglio la gamba quando dovrete estenderla verso l’esterno);

Anche il secondo esercizio è un vero e proprio concentrato di forza. Inserite sempre sotto i vostri piedi quei dischetti di cui vi parlavamo prima e svolgete un affondo posteriore. Credete sia finita qui? Nient’affatto! Come mostrato da Belen, nel frattempo che svolgete questo esercizio mirato alla parte inferiore del vostro corpo, svolgete un’alzata bicipiti. Ovviamente, non esagerate con i pesi;

Il terzo esercizio, invece, è più semplice. Ma, vi assicuriamo, che fatica! Assumete la posizione del ponte isometrico ed iniziate a farvi raggiungere le gambe al petto in modo alternato. Questo tipo di esercizio, svolto sempre con l’ausilio dei dischetti posti sotto i vostri piedi, è comunemente chiamato ‘mountain climber’;

Il quarto ed ultimo esercizio, invece, è davvero il top. Stendetevi su di un tappetino, appoggiate le piante dei vostri piedi su di una pedana, alzate il vostro Lato B, creando un ponte, e stringetelo fortemente. Contemporaneamente, però, con una palla posizionata tra le vostre mani, lavorate anche i muscoli dei tricipiti.

Finalmente, quindi, abbiamo scoperto il suo ‘trucco’ di bellezza. Questo, infatti, non è altro che uno dei classici allenamenti che Belen Rodriguez compie per mantenersi in forma. Un po’ faticoso, come si può chiaramente vedere. Ma se i risultati sono quelli mostrati dalle bellissima argentina, diciamoci la verità: ne vale assolutamente la pena!