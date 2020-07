Belen Rodriguez in mini bikini al sole: il dettaglio che salta subito agli occhi nello scatto condiviso su Instagram.

Di bellezze in costume, su Instagram, se ne vedono a milioni durante la stagione estiva. Ma poche attirano l’attenzione dei fan come lei, Belen Rodriguez. La showgirl argentina è una vera e propria star sui social: il suo profilo Instagram ufficiale conta ben 9,6 milioni di followers. Con i quali Belen ama condividere foto e video delle sue giornate. Come quella, splendida, che ha trascorso oggi a Capri, in compagnia dell’inseparabile Santiago e della sorella Cecilia. E, nelle sue stories, la Rodriguez ha postato alcuni scatti che non sono passati affatto inosservati. ‘Colpa’ del bikini, decisamente minuscolo, che la bella argentina indossa durante la gita in barca. Lo scatto mette in mostra il fisico statuario di Belen, con un particolare dettaglio che salta subito agli occhi. Diamo un’occhiata.

Belen Rodriguez in mini bikini al sole nelle stories di Instagram: il dettaglio che non passa inosservato

Basta poco a Belen Rodriguez per fare impazzire i suoi numerosi followers di Instagram. La splendida showgirl può contare su una vera e propria schiera di fan e basta dare un’occhiata ai suoi post sui social per rendersene conto. Fan con i quali Belen condivide spesso gli attimi più belli delle sue giornate. Che, in questo periodo dell’anno, sono quasi sempre in costume da bagno! Oggi, la meravigliosa Rodriguez è stata in barca nelle splendide acque di Capri. Una splendida location per scattare qualche foto. Eccone una, condivisa da Belen nelle sue stories di Instagram:

Eh si, uno scatto che difficilmente poteva passare inosservato, quello condiviso dalla splendida showgirl. A colpire, oltre al fisico mozzafiato, è anche un altro dettaglio. In quante non desidererebbero un’abbronzatura perfetta come quella sfoggiata dalla Rodriguez? Dorata al punto giusto! Che dire, Belen sa sempre come stupire i suoi fan. E voi, cosa aspettate a seguirla sul suo profilo ufficiale? Non ve ne pentirete!