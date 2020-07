Come si conobbero Maurizio Costanzo e Maria De Filippi: il retroscena che non tutti conoscono.

Sono due dei volti più amati della nostra tv e, insieme, formano una coppia tra le più solide. Parliamo di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, vere e proprie colonne portanti di Mediaset e di Canale 5. Ma forse non tutti conoscono un retroscena sulla loro conoscenza. A rivelarlo è stato Giorgio Assumma, legale specializzato in diritto d’autore ed ex presidente Siae, che qualche giorno fa ha presentato pubblicamente il necrologio di Ennio Morricone. In un’intervista a Il Corriere della Sera, Assumma ha parlato dell’indimenticabile compositore, ma non solo. Tra le sue conoscenze c’è anche Maurizio Costanzo ed è stato proprio lui a rivelare alcuni retroscena inediti del rapporto con Maria De Filippi.

Come si conobbero Maurizio Costanzo e Maria De Filippi: il retroscena inedito sulla coppia più amata della tv

“Un gran psicologo”. È così che Giorgio Assumma ha definito Maurizio Costanzo in una recente intervista al Corriere Della Sera. Secondo l’avvocato, a Costanzo basta uno sguardo per capire le persone. Ed è proprio quello che è accaduto durante il primo incontro con Maria De Filippi, che è stata presentata a Maurizio proprio da Assumma: “Capì subito che tipo fosse Maria De Filippi che gli presentai io in un’occasione di lavoro. All’inizio fu sgarbato e scortese, ma dopo quindici giorni già si vedevano a Roma”. Un retroscena che non tutti conoscevano, questo sul primo incontro tra Maurizio e Maria, i quali, secondo Assumma, sono legati da quello che è il “sicuro cemento per un’intesa duratura”: “L’intesa con Maria? Basata su un forte legame intellettuale”.

E, in effetti, l’intesa tra Costanzo e la De Filippi prosegue da ormai tantissimi anni; lo scorso 28 agosto, la coppia ha festeggiato i 25 anni di matrimonio.