Costanza Caracciolo in bikini a pochi mesi dal parto: “Bellezza naturale”, pioggia di complimenti per l’ex velina di Striscia la Notizia.

È stata una delle veline più amate di Striscia la Notizia. Parliamo di Costanza Caracciolo, la splendida bionda che, sul bancone del famoso tg satirico, ha fatto coppia con la mora Federica Nargi. Oggi, Costanza è una showgirl di successo, oltre ad essere una splendida mamma di due bambine! Lo scorso marzo, infatti, è nata la sua secondogenita Isabel, dalla storia d’amore con Bobo Vieri: la coppia ha già una bambina, Stella, nata un anno e mezzo fa. Ed è proprio qualche ora fa che Costanza ha incantato i suoi followers di Instagram con uno scatto che non è passato inosservato. Uno scatto in cui l’ex velina si mostra in bikini, a pochi mesi dal parto. Una pioggia di complimenti ha invaso il post della Caracciolo: in tanti hanno apprezzato la bellezza ‘naturale’ di Costanza. Ecco lo scatto.

Costanza Caracciolo in bikini a pochi mesi dal parto: pioggia di complimenti per lo scatto su Instagram

“Finalmente una donna normale una bellezza sana e naturale”. Questo è solo uno dei tantissimi commenti apparsi sotto l’ultimo post di Costanza Caracciolo su Instagram. L’ex velina bionda indossa un bikini rosso a due pezzi e, in poco tempo, lo scatto è stato invaso dai complimenti dei fan. Costanza si mostra nella sua ‘normalità’, una dote che sembra essere sempre più rara, soprattutto sul mondo social. E i followers non possono che apprezzare la bellezza naturale della showgirl siciliana. Date un’occhiata allo scatto che ha incantato Instagram:

Eh si, ve lo avevamo detto, Costanza è splendida nella sua semplicità. In tanti hanno voluto lasciare un commento di apprezzamento alla compagna di Bobo Vieri. Ecco alcuni commenti apparsi sotto al post:

Una vera e propria pioggia di complimenti per Costanza, che si conferma una delle showgirl più amate di sempre. E voi, cosa aspettate a seguirla? Il suo profilo è ricco di contenuti super interessanti!