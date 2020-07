Diletta Leotta ha raccontato tutta la verità sulla presunta rottura con Daniele Scardina: la rivelazione inedita della conduttrice sportiva di Sky.

Una vera e propria notizia bomba: secondo il settimanale, Diletta Leotta e Daniele Scardina si sarebbero lasciati. A distanza di quasi più di un anno dall’inizio della loro frequentazione, sembrerebbe che tra i due giovani ragazzi sia giunta la fine della loro storia d’amore. E, parliamoci chiaro, il condizionale è d’obbligo. Perché, fino a questo momento, i due ragazzi non ha proferito parola. Ad avvalorare la tesi della loro rottura ci sarebbero diversi indizi. In primis, le vacanze. Attualmente, infatti, il pugile e la conduttrice sportiva di Sky stanno trascorrendo l’estate separati. Lui, da come mostrato sul suo canale social ufficiale, è in vacanza con gli amici. Lei, invece, oltre a dedicarsi al lavoro, si è ricongiunta con la sua famiglia. Ecco, ma cosa sarà successo, quindi? Non lo sappiamo, ovviamente. Ed anche le ultime parole della siciliana sul settimanale ‘Gente’ non sembrerebbero essere molto chiare. Ecco tutta la verità.

Diletta Leotta, la verità sulla rottura con Daniele Scardina: le sue parole

Diletta Leotta e Daniela Scardina, quindi, si sono lasciati oppure no? Purtroppo, non sappiamo darvi una risposta certa. I due, lo sappiamo, sono sempre stati molto riservati. E, fino a questo momento, non hanno lasciato fare intendere nulla sulla loro storia d’amore. L’unica cosa certa è che, almeno per adesso, le vacanze le stanno trascorrendo separati. Per il resto, nulla più. D’altra parte, anche le rivelazioni della bella siciliana non fanno capire granché. In una sua recente intervista per il settimanale ‘Gente’, la conduttrice sportiva di Sky ha tentato di raccontare tutta la verità su questa notizia. Cosa ha rivelato? Scopriamo insieme tutta la verità.

‘Non basterebbero sei pagine per raccontare il nostro rapporto’, ha detto Diletta Leotta sulle pagine di ‘Gente’ per rispondere alle voci della presunta rottura con Daniele Scardina. Cosa sarà realmente successo tra di loro, quindi? Purtroppo, al momento, non possiamo darvi una risposta. Speriamo soltanto che, al più presto, tutto venga chiarito.