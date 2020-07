Elena Sofia Ricci: ‘Oggi compie 100 anni’, com’erano: la foto del passato

Elena Sofia Ricci: ‘Oggi compie 100 anni’, è proprio con questa foto del passato che l’attrice ha voluto festeggiare alla grande questo giorno speciale.

Sempre molto attiva sul suo canale social ufficiale, pochissime ore fa, Elena Sofia Ricci non ha potuto fare a meno di scrivere un dolce pensiero in occasione di un giorno molto speciale per tutti gli amanti della recitazione. Sapete perché? Semplice: proprio oggi, Venerdì 31 Luglio, la grandissima Franca Valeri ha compiuto 100 anni. Ed è per questo motivo che sono state davvero tantissime le persone che hanno voluto preservarle un pensiero davvero importante. Tra le tante, come dicevamo precedentemente, c’è stata anche la Lucia della fiction televisiva de ‘I Cesaroni’. Che, memore della soap ‘Caro Maestro’ degli anni ’95 e ’96, ha voluto condividere uno tenerissimo scatto del passato in compagnia della grandissima attrice. Corredandolo, ovviamente, da diverse parole davvero da brividi. Ecco di che cosa parliamo esattamente.

Elena Sofia Ricci, il dolce pensiero per Franca Valeri per i suoi 100 anni: lo scatto del passato

Franca Valeri, diciamoci la verità, ha fatto la vera e propria storia delle televisione italiana. È proprio per questo motivo che, in occasione dei suoi 100 anni, compiuti proprio Venerdì 31 Luglio, sono state davvero tantissime le persone che hanno voluto rivolgerle un caro pensiero. Tra le tante, c’è stato anche quello di Elena Sofia Ricci. Che, quasi 30 anni fa, ha avuto il privilegio e l’onore di poter lavorare con lei. Ed, ovviamente, apprendere davvero tanto da questa immensa e grandissima attrice. Erano, infatti, gli anni ’95 e ’96 quando le due donne si sono ritrovate a recitare insieme nella fiction televisiva di Canale 5 riscuotendo un successo davvero spropositato. Sin da subito, tra di loro si è creato un rapporto davvero incredibile. Tanto da evincerlo chiaramente in questi diversi scatti del passato riproposti dalla romana sul suo canale social ufficiale.

In compagnia di sua figlia Emma Quartullo, Elena Sofia Ricci ha rappresentato, con questo scatto del passato, l’immenso rapporto instauratosi con la grande Franca Valeri sul set di ‘Caro Maestro’. Ma non solo. Per testimoniarlo ancora di più, l’attrice romana ha voluto riservare alla Valeri delle parole davvero da brividi: ‘Auguri Franca! Attrice, autrice moderna… libera !! Unica !! Grazie… grande privilegio averti incontrato nella mia vita’.