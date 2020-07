Elisabetta Canalis e il costume ‘molto aderente’ in barca: Instagram in delirio per lo scatto pubblicato poco fa.

Tra le ex veline di Striscia la notizia, lei è una delle più amate in assoluto. Parliamo di Elisabetta Canalis, la bellissima mora che sul bancone del tg satirico ha fatto coppia con la bionda Maddalena Corvaglia. Sono passati un bel po’ di anni da quando Elisabetta ha fatto la sua prima apparizione in tv, ma, ancora oggi, i fan sono letteralmente innamorati della splendida sarde. Che è molto attiva anche sui social, in particolare su Instagram. È proprio sul suo profilo ufficiale, seguito da ben 2,6 milioni di followers, che la Canalis condivide foto e video delle sue giornate. E, qualche ora fa, la showgirl ha lasciato tutti senza parole con uno scatto in costume che non poteva passare inosservato. Date un’occhiata.

Elisabetta Canalis e il costume ‘molto aderente’ in barca: lo scatto su Instagram fa impazzire i followers

“Orange il the new black” è il titolo di una famosa serie tv statunitense e, qualche ora fa, è diventata anche la didascalia dell’ultimo scatto social di Elisabetta Canalis. Il motivo? L’ex velina sarda indossa un costume intero arancione, super aderente, che mette in bella mostra il suo fisico statuario. Pioggia di likes e complimenti per lo scatto apparso su Insatgram. Guardare per credere:

Eh si, ve lo avevamo detto! Elisabetta è davvero incantevole nella foto scattata in barca e pubblicata poco fa sui social. Una valanga di likes ha invaso il post della Canalis, che si conferma una delle showgirl più amate del nostro mondo dello spettacolo. E voi, cosa aspettate a seguirla sul suo profilo social ufficiale? Non ve ne pentirete!