Elodie e Marracash, cos’è successo alla coppia: ormai non si parla d’altro

Elodie e Marracash, cos’è successo alla coppia di cantanti: ormai non si parla d’altro, scopriamo insieme come stanno le cose tra loro due

Elodie e Marracash sono certamente una delle coppie più in voga degli ultimi mesi, e la loro relazione va avanti ormai da quasi un anno. Già ai tempi di ‘Margarita’ si vociferava di una relazione tra i due che poi dopo qualche mese è stata effettivamente confermata. I due da allora continuano a mantenere lontano dai social la loro relazione, nonostante vada a gonfie vele. Durante il Festival di Sanremo, la bella cantante è stata raggiunta dal compagno e ovviamente oltre ai rumors sulla coppia, si parlò moltissimo anche del successone avuto dalla cantante con la sua ‘Andromeda’.

Durante il lockdown i due decisero di mettere ulteriormente alla prova il loro amore trascorrendo la quarantena insieme a casa del cantante. I due hanno dichiarato più volte che nonostante le incomprensioni che possono avere tutte le coppie che convivono, è stata una bellissima esperienza. La cantante è molto innamorata e certamente il fatto di passare tanto tempo insieme al compagno non può che aver consolidato ancor di più il loro rapporto.

Subito dopo la fine del Lockdown qualcosa però non è andato come previsto. La cantante ha deciso di fare armi e bagagli e tornare nella sua casa di Milano. In molti hanno parlato immediatamente di crisi, ma la realtà è ben diversa. I due desiderano solamente avere i loro spazi, motivo per cui hanno deciso di vivere ognuno a casa propria, non c’entra nulla il sentimento che provano l’uno per l’altro. Crisi scampata, non è molto strano che due persone vogliano continuare ad avere i propri spazi, nonostante l’amore che nutrono. Ovviamente la cantante ha avuto modo di spiegare meglio le motivazioni al ‘Messaggero’.