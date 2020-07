Emily Ratajkowski, la maglia è veramente troppo corta e si vede tutto: niente ‘intimo’ sotto il capo… pioggia di like e commenti per la modella

Emily Ratajkowski è tra le modelle più amate e ricercate dell’ultimo decennio, senza ombra di dubbio. Sono ormai diversi anni che i suoi scatti super bollenti circolano sul noto social network Instagram, per ogni suo post ci sono centinaia di migliaia di like e commenti super positivi che non possono far altro che accrescere ancor di più la sua notorietà. Non dimentichiamoci che oltre ad essere una modella ha girato diverse campagne pubblicitarie spot e anche videoclip. La modella è stata infatti lanciata grazie da un videoclip musicale decisamente caliente. Stiamo parlando del videoclip di Robin Thicke. Da allora la sua carriera è decisamente decollata portandola a sfilare sulle passerelle mondiali più importanti di sempre e soprattutto di diventare la musa di diversi brand dell’alta moda. Nel frattempo ha continuato a lavorare come modella e come attrice!

Emily Ratajkowski, la maglia è troppo corta e si vede tutto: niente ‘intimo’

Se dovessimo parlare di ogni outfit super hot della modella probabilmente non basterebbe un libro, ma c’è da dire che nell’ultimo periodo si è particolarmente data da fare. La donna ha prima di tutto cambiato look, optando per un bellissimo biondo, che le donava anche molto. Poi tra una costume mini e un abitino super velato, la modella ha deciso di tornare al suo sensualissimo color nocciola. Bellissima e con un fisico davvero mozzafiato, a modella non è seconda a nessuno in fatto di sensualità.

Come se non bastasse, solo qualche ora fa ha deciso di pubblicare questo outfit davvero molto audace. Si tratta di un due pezzi in seta lucida bianca. Il pezzo di sotto è una gonnellina a incrocio che porta un lungo nastro per annodarla in vita. La lunghezza è particolarmente corta e le copre a malapena il lato b, ma ovviamente non ci stupiamo più di tanto. Il pezzo di sopra se si può è ancor più audace invece! E’ un top con bottoncini, il collo di camicia e le maniche a cono, la lunghezza è striminzita e da sotto la maglia fa capolinea il decoltè della modella. Insomma un vero mix di sensualità!