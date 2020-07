In queste sue ultime Instagram Stories, Ignazio Moser si mostra sui social senza la sua compagna Cecilia Rodriguez, ma proprio in sua compagnia: chi è lei.

Sin da quando si sono conosciuti ed, in seguito, innamorati nella casa del Grande Fratello Vip, Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser hanno formato una delle coppie più amate ed apprezzate di tutto lo spettacolo italiano. Sarà il loro profondo amore e legame, oppure la loro smisurata semplicità, eppure i due giovani ragazzi decantano di un successo davvero smisurato. A partire dai loro rispettivi canali social, ovviamente. È proprio qui che, spesso e volentieri, i due piccioncini intrattengono i loro accaniti sostenitori. Lo ha fatto, pochissime ore fa, il bel Moser. Che, attraverso una serie di Instagram Stories, si è mostrato senza la sua dolce compagna. Ebbene si, avete letto proprio bene: i due ragazzi si sono separati. ‘Non so come dirvelo’, ha iniziato a dire Ignazio ai suoi followers social prima di rivelare di aver ‘tradito’ la giovanissima Rodriguez e di mostrarsi proprio in sua compagnia. Ecco, ma cos’è successo esattamente? Scopriamolo insieme.

Ignazio senza Cecilia: l’ex gieffino si mostra proprio con lei, di chi si tratta

Non era mai capitata una cosa del genere, eppure c’è sempre una prima volta: Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sono separati. In queste ultime ore fa, infatti, come mostrato dalle Instagram Stories caricate sul suo canale social ufficiale, la bellissima argentina è in compagnia di sua sorella Belen e suo nipote Santiago in terra campana. A differenza, invece, di Ignazio. Che, seppure sia completamente senza la sua dolce compagna, continua alla grande la sua vacanza estiva. È proprio questo, infatti, che traspare dalle sue recentissime IG Stories. Proprio pochissime ore fa, infatti, il bel Moser si è mostrato ai suoi sostenitori durante una sana corsa mattutina, al mare e a pranzo. Tuttavia, ciò che lascia completamente senza parole tutti sono le parole che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha detto ad un certo momento del suo pasto. ‘Ragazzi, non so proprio come dirvelo’, ha iniziato a dire Ignazio ai suoi sostenitori ‘face to face’. Ed, in seguito, ha continuato: ‘Sapete che non sono Cecilia. Purtroppo, oggi ho dovuto tradirla’. State tranquilli, non è affatto come pensate voi. Certo, è vero che Cecilia non c’è, come dicevamo precedentemente, ma non c’è stato alcun tipo di rapporto infedele da parte dell’ex gieffino. Piuttosto, Ignazio si mostra a pranzo in dolce compagnia, ma sapete di chi? Scopriamolo insieme.

Ebbene si. Proprio pochissime ore fa, Ignazio Moser si è mostrato a pranzo in compagnia di Mara Venier e Gianna Manni. Insomma, un pomeriggio più che piacevole, no?

