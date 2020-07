Il personaggio della settimana, Manila Nazzaro: esempio di donna moderna

Il personaggio della settimana è Manila Nazzaro: a Temptation Island ha dimostrato di essere un esempio di donna moderna, forte, ma anche fragile

Ieri si è conclusa la settima edizione di Temptation Island. Il reality show, in onda in prima serata su Canale 5 e condotto da Filippo Bisciglia, ha visto partecipare: Antonella Elia e Pietro Delle Piane, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, Sofia e Alessandro, Valeria e Ciavy, Annamaria e Antonio, Anna e Andrea. Al termine dei ventuno giorni, solo due coppie hanno deciso di uscire separati dal programma: Antonella e Pietro, Valeria e Ciavy. Un mese dopo, però, anche Sofia e Alessandro hanno deciso di separarsi, perchè lui non è sicuro della sua donna. Antonella e Pietro, invece, si stanno frequentando nuovamente. Tra i protagonisti, come abbiamo detto sopra, ci sono stati anche Manila e Lorenzo. I due fidanzati, al termine del percorso nel reality show di Canale 5, hanno deciso di uscire insieme dal programma, trovando finalmente un punto di incontro. La coppia, infatti, ha promesso di cercare una casa nel quale andare a convivere, dato che fino ad oggi hanno vissuto la loro storia d’amore a chilometri di distanza.

Il personaggio della settimana: Manila Nazzaro

La redazione di Sologossip premia Manila come personaggio della settimana. Nella settima edizione di Temptation Island è stata sicuramente il personaggio che si è distinto di più, soprattutto tra le donne. La conduttrice televisiva e radiofonica, nonchè ex vincitrice di Miss Italia, ha condotto un percorso lineare, divertendosi ma non eccedendo, rispettando il suo compagno e giungendo alla fine del percorso con un fine preciso: convincere Lorenzo ad andare a convivere. Alla fine, il buon e tenebroso Amoruso, ha ceduto e in questi giorni sta cercando casa insieme alla sua compagna. Manila, come detto anche da lei stessa un mese dopo l’esperienza, ha rivendicato il ruolo di donna moderna: forte ma anche fragile, indipendente e soprattutto vincente. Se dovessimo eleggere un vincitore o una vincitrice di questa edizione, quella sarebbe sicuramente la Nazzaro.

Ed infine, ma quanto è bella? La sua bellezza sembra mai sfiorire. Sinceramente non riuscivamo a trovare differenze tra lei e le tentatrici all’interno del villaggio dei fidanzati. A distanza di oltre vent’anni dalla vittoria nel concorso di bellezza, la Nazzaro mantiene ancora intatto il suo charme e la sua straordinaria eleganza. Lorenzo può definirsi un uomo fortunato, perchè ha accanto a lui una donna con la D maiuscola, un esempio di donna moderna.

Auguriamo a Manila di avere maggiore spazio nella televisione italiana, perchè un volto come il suo e soprattutto una donna con il suo carisma merita palcoscenici molto importanti. In ogni caso, per chi volesse seguire la Nazzaro, la conduttrice è protagonista su Rai Due con il programma E la chiamano estate, in onda in seconda serata e condotto insieme a Federico Quaranta e Laura Forgia. Per chi invece volesse sentire solo la sua voce, la Nazzaro è in onda nel weekend, dalle 6 alle 9, su Radio Zeta.