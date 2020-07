Ilary Blasi, il vestito è particolare e super trasparente: lato b in bella mostra mentre la conduttrice è in giro sul monopattino, i fan sono impazziti

Ilary Blasi è certamente una delle donne più amate e invidiate d’Italia e tra un programma di successo e uno shooting fotografico e non smette mai di far parlare di sé! Sono ormai moltissimi anni che Ilary non è più solamente la moglie del mitico Francesco Totti, ma è anche una conduttrice, showgirl e modella che continua incessantemente a far parlare di sé per il suo stile decisamente molto all’avanguardia e la sua bellezza disarmante. Sono tempi immemori ormai che la vediamo biodissima. Come se non bastasse, i suoi occhi azzurri come il cielo insieme alle labbra carnose, il fisico scolpito e le gambe chilometriche, la rendono un vero sex symbol. Tra vacanze a Capri e nel resto d’Italia c’è da dire che sta facendo letteralmente impazzire i suoi followers con i suoi look audaci e il fisico invidiabile. Sono tante le occasioni in cui la conduttrice ha mostrato dei look davvero inediti. Sappiamo tutti infatti che Ilary Blasi è una vera e propria esperta in fatto di tendenze!

Ilary Blasi, il vestito è trasparente: lato b in mostra sul monopattino

Ieri la conduttrice ha deciso di sfoggiare un altro look davvero audace. Nelle scorse settimane ci aveva deliziato prima con dei costumi sgambatissimi, che nel reparto del supermercato avevano fatto impazzire i followers che l’hanno ricoperta di like e commenti. Poi in barca è stato un susseguirsi di scatti decisamente audaci e sensuali. Il suo cappello di paglia in versione oversize sta spopolando sul web e tutte lo vogliono! Insomma la Blasi è una vera e propria macchina da tendenze… Dopo la maglia traforata fluo di qualche giorno fa è arrivato il momento del vestito trasparente in stile greco.

La donna ha sfoggiato un look sbarazzino e sensuale ieri sera sul monopattino elettrico. Un vestito nero lungo, con lo scollo a bustier. Interamente nero con due particolarità decisamente importanti. In primis le maniche scese con motivi tribali e la trasparenza dalla vita in giù. Il vestito è così trasparente da mettere in bella mostra il lato b della donna. Inutile dirvi che ha sicuramente fatto impazzire tutti e questo look sarà a breve tra i più copiati! Per seguirla sul suo account Istagram ufficiale potete cliccare qui.