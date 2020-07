Sognare di fare sesso, vi è mai capitato? Il motivo è davvero incredibile

Sognare di fare sesso, vi è mai capitato di averlo fatto? Il motivo di questi sogni realmente ‘particolari’ è davvero incredibile: scopriamolo insieme.

Ammettiamolo: a tutti noi, almeno una volta nella vita, è capitato di sognare di fare sesso. E se, solitamente, si suol dire ‘la notte porta consiglio’ oppure, addirittura, ‘dormi che ti passa’, può capitare anche che la notte possa portare dei sogni abbastanza ‘particolari’. In linea di massima, si crede che a provocare queste immagini oniriche sia l’abbondante desiderio di stare sotto le lenzuola con il proprio o la propria partner. O, in ogni caso, con la persona desiderata. Invece, sapete che non è affatto così? Ebbene si. Sfatiamo questo ‘tabù’: quando si sogna di fare sesso, non dipende dall’eccessivo desiderio di avere un rapporto intimo con la persona presente all’interno del nostro ‘mondo virtuale’, bensì da ben altro. A quanto pare, infatti, sembrerebbe che la persona interessata nel nostro sogno non faccia altro che rappresentare una parte che, solitamente, tendiamo a nascondere. O che, addirittura, non si conoscere affatto? Di che cosa parliamo? E, soprattutto, siete curiosi di saperne di più? Vi accontentiamo immediatamente.

Sognare di fare sesso, sapete cosa significa?

Stando a quanto si apprende da Fanpage, sembrerebbe che la dottoressa Keith M. T. Hearne abbia compiuto un sondaggio che ha dato dei risultati davvero incredibili: la maggior parte degli inglesi è solito sognare di fare sesso. A voi è mai capitato? Senza alcun dubbio, si! Ecco, ma da che cosa sono dipesi? Le situazioni possono essere differenti, sia chiaro. Ma diamoci uno sguardo molto più da vicino insieme:

Vi è mai capitato di sognare di fare sesso con il vostro ex? Niente paura: è normale! Quando si resta legata ad una stessa persona per diversi anni, è più che inevitabile che l’attrazione che si è nutrita per essa non può svanire da un momento all’altro. Per questo motivo, la nostra mente non fa altro che portare alla luce i vecchi momenti trascorsi insieme;

Siete etero, ma avete sognato di avere rapporti intimi con persone appartenenti al vostro stesso sesso? Non è un messaggio 'subliminale', statene certi! Piuttosto, la persona del vostro stesso sesso non siete altro che voi. Questo tipo di sogno, infatti, si può manifestare quando si è troppo egocentrici, quando si vuole avere fiducia in se stessi oppure quando si avverte il bisogno di volersi bene un po' di più;

Un vero e proprio sogno 'proibite' consiste nel riprodurre immagini oniriche legate al fare sesso in pubblico: cosa significa? Semplici: si cerca di catturare l'attenzione su di se.

Questo è, senza alcun dubbio, un incubo che chiunque avrà fatto: sognare di essere tradita o tradito dalla rispettiva dolce metà. Niente paura, però. Questo tipo di sogno, infatti, non fa altro che manifestare la vostra insicurezza.

Insomma, qualora vi capitaste di sognare di fare sesso, non disperatevi, in realtà essi vi stanno dicendo ben altro.