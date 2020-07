Sophia Loren non è affatto figlia unica, bensì ha una sorella di ben 82 anni: sapete che la donna è la mamma di una nota politica italiana?

La vera è proprio icona del cinema del passato è, senza alcun dubbio, lei: Sophia Loren. Colonna portante di numerosi film di successo, continua a decantare di un successo davvero spropositato. Ma tralasciando questo importante dettaglio della sua vita, cosa sappiamo su di lei? In un nostro recente articolo, vi abbiamo parlato di suo figlio Edoardo. Che, a differenza di suo fratello Carlo, sembrerebbe aver ereditato da sua madre la passione per la recitazione. Ma cosa sappiamo, invece, sulla sua ‘famiglia d’origine?’. Ecco, sapete che la grandissima Loren ha una sorella? Ebbene si. Lei si chiama Maria Scicolone ed ha 82 anni. Ecco, le sorprese, però, non sono affatto finite qui. Perché? Semplice: la sorella dell’attrice napoletana, infatti, è la mamma di una nota ed importante politica italiana. Davvero? Si, è proprio così! Ma scopriamo insieme di chi si tratta.

La sorella di Sophia Loren è la mamma di una politica italiana: sapete chi è?

Come dicevamo precedentemente, quindi, Sophia Loren ha una splendida sorella. Lei si chiama Maria Scicolone. Ed ha la bellezza di ben 82 anni. La donna, infatti, è nata a Pozzuoli, a Napoli, l’11 Maggio del 1938. E, a differenza dell’eccellente attrice campana, è stata un’affermata opinionista televisiva. Senza considerare, inoltre, che il suo curriculum decanta la pubblicazione di ben tre libri di ricette. Tuttavia, le sorprese non sono affatto finite terminate qui. La bella Maria, infatti, è la mamma di una nota politica italiana. Di chi parliamo? Diamoci uno sguardo insieme.

Ebbene si: Alessandra Mussolini è la figlia di Maria Scicolone. La sorella di Sophia Loren, infatti, nel lontano 1962, sposò Romano Mussolini, figlio di Benito Mussolini e Rachele Guidi. E il 30 Dicembre dello stesso anno diede alla luce la splendida Alessandra. Le due donne, unite da un profondo legame, sono apparse recentemente in una delle ultime puntate di Live-Non è la D’Urso.