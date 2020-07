“Stefano De Martino? Con lui sto bene, è un gentiluomo”: finalmente Mariana Rodriguez racconta tutto; ecco cosa ha dichiarato.

Dopo la nuova e improvvisa rottura con Belen Rodriguez, sono davvero tanti i flirt che sono stati attribuiti a Stefano De Martino. Si è parlato della relazione con un’ex ballerina di Made in Sud, per poi passare alla ‘bomba’ sulla storia clandestina con Alessia Marcuzzi. Per finire, una nuova ‘Rodriguez’, sarebbe entrata nella vita del bel napoletano. Parliamo di Mariana Rodriguez, splendida modella venezuelana, ex concorrente de L’isola dei famosi. Ebbene, dopo settimane di rumors, è stata proprio la showgirl a fare chiarezza sul suo rapporto con Stefano, in un’intervista rilasciata a Nuovo. Cosa c’è davvero tra Mariana e il conduttore di Made in Sud? Scopriamolo insieme!

“Stefano De Martino? Con lui sto bene, è un gentiluomo”: Mariana Rodriguez racconta tutto

Stefano De Martino e Mariana Rodriguez: è nato un nuovo amore. La risposta è no, e, a rivelarla, è stata proprio la bella venezuelana. Intervistata da Nuovo, l’ex naufraga ha specificato che tra lei e Stefano c’è una bella amicizia ma nulla di più. “Lui è carino ed è un vero gentiluomo m siamo solo e soltanto amici”, chiarisce la modella, che ammette di avere avuto ‘un colpo al cuore’ quando ha visto gli scatti nei quali è stata ‘beccata’ in compagnia di De Martino. “La gente ci dava già per sposati, ma alla fine mi sono fatta una bella risata. Con lui sto bene ma davvero non c’è un fidanzamento“, aggiunge la Rodriguez. Che, però, ha preferito non rispondere alla domanda “Stefano è il tuo uomo ideale?”.

Stando a quanto ha raccontato la modella, quindi, Stefano ha chiuso con le Rodriguez, almeno per il momento. I fan della coppia, infatti, hanno sempre accesa la speranza di un nuovo ritorno di fiamma tra Stefano e la moglie Belen. Non ci resta che attendere eventuali sviluppi!