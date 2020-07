Dopo la puntata finale di Temptation Island, è arrivato uno gesto inaspettato da parte di Anna e Andrea: ecco di cosa stiamo parlando

Ieri sera è andata in onda l’ultima puntata di Temptation Island, reality show condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. È stato un viaggio nei sentimenti lungo, ricco di colpi di scena e sorprese fino all’ultima puntata. Delle sei coppie in gioco, cinque hanno deciso di tornare a casa insieme e solo due – quelle formate da Valeria e Ciavy e Antonella e Pietro – hanno deciso di uscire separati dal programma. Un mese dopo, però, anche Alessandro e Sofia si sono lasciati, mentre Antonella e Pietro si stanno frequentando nuovamente. Un’altra coppia protagonista è stata quella formata da Anna e Andrea. Tra i due vi è una bella differenza d’età e la donna nutre un forte desiderio di avere un figlio con il suo compagno. Quest’ultimo, però, vuole prima realizzarsi nel lavoro, ma Anna non è dello stesso parere. Secondo lei, infatti, il ragazzo è frenato dalla famiglia. Durante i ventuno giorni all’interno del villaggio della tentazione, la fidanzata ha attuato una strategia per far ingelosire Andrea. Peccato però che il ragazzo sia stato informato dal primo momento dalla produzione. Il suo atteggiamento ha comunque infastidito il ragazzo, che al falò però ha deciso di uscire insieme alla sua fidanzata perchè follemente innamorato.

Temptation Island, Anna e Andrea dopo la puntata: il gesto

Il falò finale dei due fidanzati era uno dei più attesi dell’ultima puntata. L’atteggiamento della fidanzata ha diviso l’opinione pubblica, tanto che la donna era stata costretta ad intervenire sui social prima della fine del programma. Il pubblico sperava in un finale diverso, essendo quasi totalmente dalla parte di Andrea, ma il ragazzo ha deciso di uscire insieme alla fidanzata dal programma e probabilmente anche ad accontentarla, decidendo di avere un figlio con lei. Subito dopo la fine del programma, Anna è tornata sui social, pubblicando uno scatto di coppia con la canzone di Vasco Rossi “Come nelle favole“. Un gesto inaspettato da parte della Boschetto, che ha sorpreso i suoi seguaci.

Subito dopo, però, la fidanzata di Andrea ha pubblicato anche una foto da sola, condividendo un’altra canzone di Vasco Rossi, “Eh… Già“. La Boschetto cita una parte in particolare del testo, “Io sono ancora qua“, quasi come se volesse rispondere alle critiche ricevute nei giorni scorsi.