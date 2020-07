Temptation Island, l’annuncio a sorpresa di Filippo Bisciglia: è successo alla fine dell’ultima puntata del docu-reality di Canale 5.

Si conclusa ieri una delle edizione più scoppiettanti di Temptation Island. Come sempre, anche quest’anno il docu-reality di Canale 5 dedicato alle coppie si è rivelato un grande successo: ascolti record per la trasmissione, dalla prima alla sesta puntata. E il gran finale è stato ricco di momenti memorabili e colpi di scena. L’ultimo è arrivato proprio negli ultimi minuti della puntata. Un annuncio a sorpresa di Filippo Bisciglia, che ha fatto davvero piacere ai fan della trasmissione targata Maria De Filippi. Curiosi di scoprire di cosa si tratta? Ve lo sveliamo subito!

Temptation Island, l’annuncio a sorpresa di Filippo Bisciglia: la notizia fa impazzire i fan

Ebbene sì, quelli di ieri sera sono stati gli ultimi falò di confronto di questa edizione di Temptation Island. Un’edizione che ci ha fatto sognare, ridere ed emozionare. Ma quanto bisognerà aspettare per seguire un nuovo viaggio nei sentimenti? È proprio di questo che vogliamo parlarvi. La notizia era già nell’aria da qualche settimana, ma la conferma è arrivata proprio ieri attraverso le parole di Filippo Bisciglia. Al termine della puntata, Filippo ha dedicato qualche minuto ai consueti saluti finali, ed è proprio in quel momento che ha lanciato ‘la bomba’! Temptation Island tornerà a settembre con una nuova edizione! Proprio così, solo un mese di stop e poi si ripartirà con nuove coppie, nuovi viaggi e nuovi falò. A condurre la nuova edizione non sarà Filippo, ma Alessia Marcuzzi, che abbiamo già visto al timone dell’ultima versione ‘vip’. “Perché la fine di un viaggio non è solo che l’inizio di un altro”. Ecco le parole di Filippo:

Eh si, un annuncio che ha fatto impazzire i fan della trasmissione, che, tra un mese, tornerà in onda con nuove emozioni!

Non sappiamo ancora se si tratterà di un’edizione ‘vip’, ‘nip’ o ‘mista’. Quel che è certo è che non vediamo già l’ora di conoscere le nuove coppie che si metteranno in gioco nella nuova edizione. E voi, siete pronti?