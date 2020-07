Temptation Island, i cinque momenti memorabili della sesta e ultima puntata del docu-reality di Canale 5.

Ebbene si, cari amici di Temptation Island, anche quest’anno siamo giunti al termine di questa avventura. Ieri, 30 luglio 2020, è andata in onda la sesta ed ultima puntata del seguitissimo docu-reality di Canale 5. Una puntata che tutti attendevano, per scoprire come si è concluso il ‘viaggio nei sentimenti’ delle coppie che si sono messe in gioco. Come nelle scorse settimana, anche nel gran finale non sono mancati i colpi di scena! Riviviamo insieme i cinque momenti memorabili della sesta puntata di Temptation Island. Piccolo spoiler: ne vedrete (e leggerete) delle belle!

1- “TI AMO MA MI FAI SCHIFO”

Provate a indovinare chi ha pronunciato questa frase? Sì, proprio lei, Antonella Elia, una delle protagoniste assolute di questa edizione. Nella seconda parte del falò di confronto con Pietro Delle Piane, proprio come nella prima, sono volate parole davvero forti. E “Ti amo ma mi fai schifo” è entrata di diritto tra le frasi ‘cult’ di questa edizione di Temptation Island:

Ma nonostante Antonella abbia scelto di lasciare il programma da sola, un mese dopo l’abbiamo rivista con Pietro. Un ‘cambio di rotta’ che non è piaciuto a gran parte dei telespettatori. E voi cosa ne pensate?

2- FILIPPO COSTRETTO A INTERVENIRE

Ammettiamolo: uno dei motivi del grande successo di Temptation Island è proprio lui, Filippo Bisciglia. Il conduttore, al timone del reality da ormai 7 anni, è amatissimo dal pubblico. E, nel corso della puntata di ieri, c’è un momento preciso in cui Filippo si è fatto notare. Durante il confronto tra Anna e Andrea, il conduttore interrompe la donna ed esclama: “Non posso vedere la tua faccia soddisfatta quando dici che l’hai fatto soffrire!”. In effetti, durante il confronto, Anna ha ribadito più volte di non essersi pentita affatto della strategia messa in atto nel villaggio e che il suo scopo era proprio quello di voler far soffrire il suo compagno.

Nonostante cerchi di essere sempre ‘super partes’, ci sono momenti in cui Filippo proprio non riesce a non esternare le proprie sensazione. E, a noi, piace proprio per questo!

3- LA BURATTINAIA

È una delle scene dell’ultima puntata diventate virali sul web. Se vi state chiedendo chi sia la ‘burattinaia’, vi risponderà Lorenzo Amoruso. Durante il falò di confronto con la sua fidanzata Manila Nazzaro, l’ex calciatore ha nominato più volte Anna, la fidanzata di Andrea, ma non l’ha mai chiamata per nome… Sentite un po’:

Insomma, pare proprio che a Lorenzo non siano andati giù i comportamenti di Anna nel reality! Chissà come avrà reagito quando ha scoperto che il suo amico Andrea alla fine ha deciso di lasciare il programma con lei…

4- “ERA DESTINO CHE DOVEVAMO STARE INSIEME”

Emozioni pure, quelle che abbiamo vissuto durante il falò di confronto tra Lorenzo e Manila. La coppia si è confermata una delle più amate di questa edizione: sul web, una pioggia di post e commenti positivi ha invaso Instagram, Facebook e Twitter. Manila e Lorenzo si amano ma, soprattutto, si rispettano. E, nonostante le incomprensioni, hanno dimostrato di saper dialogare, rispettando il punto di vista dell’altro. Insomma, tanti tanti tanti cuori per loro, che ci hanno fatto letteralmente sognare:

Eh si, queste sono proprio le coppie che fanno venire voglia di innamorarti! Grazie Manila e Lorenzo, perché il vostro viaggio nei sentimenti è stato un po’ anche il nostro.

5- L’ANNUNCIO FINALE

Concludiamo con un momento che non riguarda proprio questa edizione dell’amatissimo reality delle coppie. Al termine della puntata, infatti, Filippo ha salutato il pubblico, come di consueto. Ma lo ha fatto annunciando una notizia che ha fatto impazzire di gioia i fan della trasmissione. Temptation Island tornerà con una nuova edizione già a settembre! A condurre, però, ci sarà Alessia Marcuzzi. Una notizia meravigliosa per i telespettatori, che dovranno attendere solo qualche settimana per rivivere le emozioni che solo Temptation Island sa regalare!

Citando Filippo, anche per noi “è arrivato il momento di salutarci”. Ma, come anticipato, si tratterà soltanto di una breve pausa. A settembre torneranno le emozioni, gli intrighi, i video e i falò, direttamente dall’isola delle tentazioni! Noi vi aspetteremo qui, pronti a commentare ogni singola puntata, a ridere e ad emozionarci insieme. A presto!