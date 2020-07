Temptation Island, Lorenzo Amoruso: il commento inaspettato su Anna dopo la puntata finale del docu-reality di Canale 5.

È andata in onda ieri l’ultima attesissima puntata di Temptation Island. Una puntata ricca di colpi di scena, durante la quale abbiamo assistito ai falò di confronto finali delle coppie restanti. E uno dei protagonisti assoluti di questa edizione è stato, senza alcun dubbio, Lorenzo Amoruso. I telespettatori si sono letteralmente innamorati della storia tra l’ex calciatore e la sua bellissima compagna Manila Nazzaro: un percorso emozionante, che si è concluso nel migliore dei modi. La coppia ha chiarito le incomprensioni e ha lasciato la trasmissione insieme, dichiarando il loro reciproco amore. E, proprio il giorno dopo il gran finale, sul magazine ufficiale di Uomini e Donne, Lorenzo si è raccontato in una lunga intervista, nella quale ha confermato le sue perplessità su una delle fidanzate di questa edizione. Parliamo di Anna Boschetti, compagna di Andrea Battistelli, col quale Lorenzo ha legato moltissimo. Ecco le parole del compagno della Nazzaro.

Temptation Island, Lorenzo Amoruso: il commento inaspettato su Anna Boschetti, fidanzata di Andrea

Lorenzo Amoruso non ha particolare simpatia per Anna Boschetti. Lo ha dimostrato ampiamente, nel corso delle varie puntate di Temptation Island. I suoi commenti durante i video riguardanti la fidanzata di Andrea non sono passati inosservati. E, anche nel corso del suo falò finale con Manila, Lorenzo definisce la donna una ‘burattinaia’. Colpa del modo in cui Anna ha trattato Andrea, uno dei più grandi amici di Lorenzo durante il percorso del reality. E, anche alla fine del programma, Amoruso non sembra aver cambiato idea sulla compagna del suo amico. A Uomini e Donne Magazine, Lorenzo bacchetta sia Anna che Antonio, fidanzato di Annamaria. Per l’ex calciatore, entrambi non hanno rispettato i propri partner: “Hanno avuto a mio parere atteggiamenti poco rispettosi per chi vive, come me, le mancanze di rispetto e le bugie peggio di un tradimento. Non sono aspetti da sottovalutare”.

Insomma, Lorenzo dimostra ancora una volta di essere molto protettivo nei confronti del suo amico Andrea, col quale continuerà a tenersi in contatto dopo il programma: “Da amico, anche ora che siamo fuori, mi assicurerò che abbia intorno le persone giuste”. E voi, cosa ne pensate delle parole del compagno di Manila Nazzaro? Siete d’accordo con la sua opinione su Anna?