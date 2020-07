Temptation Island, il single Carlo rompe il silenzio: le dure parole per Anna

Carlo Siano, single di Temptation Island, rompe il silenzio su Anna Boschetto: “Mi ha deluso”, ecco le sue parole nei confronti della donna

Ieri è terminata la settima edizione di Temptation Island, reality show in onda su Canale 5 e condotto da Filippo Bisciglia. L’edizione ha raggiunto vette di ascolti da record e anche l’ultima puntata è stata seguitissima dai telespettatori italiani. L’ultimo appuntamento ha riservato molti colpi di scena e parecchie sorprese. Negli ultimi falò, tutte le coppie rimaste in gioco sono uscite insieme dal programma. Tra queste vi erano anche Anna e Andrea, sicuramente una delle coppie più discusse del programma. Il comportamento della fidanzata, infatti, aveva diviso l’opinione pubblica, tanto che la donna era stata costretta ad intervenire sui social prima della fine del programma. La coppia, al termine dei ventuno giorni, ha deciso di uscire insieme dal programma e anche un mese dopo hanno annunciato di stare bene insieme.

Temptation Island, il single Carlo si scaglia contro Anna Boschetto

Durante la sua esperienza nel reality show di Canale 5, la Boschetto ha usato una strategia per far ingelosire il suo fidanzato Andrea e suscitare in lui una reazione. La produzione del reality show, però, ha messo in guardia dal primo momento il fidanzato, il quale sapeva che la sua fidanzata stava usando una strategia. Il suo atteggiamento ha comunque infastidito il ragazzo, che al falò finale però ha deciso di perdonarla, uscendo insieme a lei dal programma. Una volta finito il reality show, il single Carlo Siano, intervistato da Uomini e Donne Magazine, ha rotto il silenzio sulla Boschetto, dichiarando: “Mi sono sentito usato, perché é brutto sentirsi dire che si viene visti come un mezzo per ottenere qualcosa da un’altra persona. Non credo che questo sia il modo più giusto per portare avanti una storia d’amore e fare dei passi avanti. Sono rimasto molto amareggiato e, onestamente, oggi di lei non mi resta un buon ricordo”.

Il ragazzo ha dichiarato di essere molto deluso dalla donna e addirittura ha aggiunto: “Spero che le nostre strade si separino definitivamente“.