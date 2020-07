Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri spiazza: non lo faceva da mesi

Riccardo Guarnieri spiazza i fan di Uomini e Donne, il cavaliere non lo faceva da mesi: di seguito vi raccontiamo cos’è successo

Riccardo è uno dei protagonisti del trono over di Uomini e Donne. Il cavaliere, nel corso dell’esperienza nel programma di Maria De Filippi, si è innamorato di Ida Platano. La loro storia d’amore è stata molto tormentata. I due hanno partecipato anche a Temptation Island per mettere alla prova il loro amore, uscendo insieme dal programma. Negli ultimi tempi stavano progettando di sposarsi, ma a quanto pare, anche questa volta, la storia ha preso una brutta piega. “Ci abbiamo provato due volte a stare insieme – ha affermato la dama a Uomini e Donne Magazine – ma nella vita c’è anche bisogno di equilibrio e questa storia non ne ha e forse per me stessa è giusto lasciarla andare”. Riccardo e Ida, dunque, sono nuovamente single e probabilmente a settembre torneranno nel programma di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri spiazza tutti: cosa ha fatto

Nelle ultime ore, Guarnieri ha spiazzato tutti con un gesto che non faceva da mesi. Il cavaliere del trono over, infatti, è tornato sui social, pubblicando un post sul suo account Instagram. L’ultimo post dell’ex compagno di Ida Platano risale allo scorso dicembre, quando aveva pubblicato uno scatto ripreso da una delle puntate del dating show di Maria De Filippi. Questa volta, invece, ha pubblicato una foto in bianco e nero, scrivendo: “Ad alcuni per essere felici manca solo la felicità“. Non sappiamo se il messaggio sia destinato alla sua ex fidanzata. Guarnieri, infatti, non ha rilasciato dichiarazioni dopo la separazione dalla Platano.

Tra le stories del popolare social network, invece, il cavaliere ha pubblicato una foto in giacca e cravatta, sempre elegante com’è nel suo stile.