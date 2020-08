Alessia Marcuzzi letteralmente senza parole: riceve un regalo inaspettato

In alcune delle sue recentissime Instagram Stories, Alessia Marcuzzi si mostra completamente senza parole: la conduttrice riceva un regalo inaspettato.

In attesa di poterla rivedere nuovamente sul piccolo schermo dopo il suo addio a L’Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi non perde mai occasione di poter comunicare con i suoi sostenitori attraverso il suo canale social ufficiale. Con un profilo Instagram che conta più di 4 milioni di followers, la conduttrice romana è sempre solita interagire con loro. Non soltanto, spesso e volentieri, si diletta a condividere degli scatti fotografici davvero mozzafiato, ma è anche solita raccontare tutto ciò che le capita. Lo ha fatto anche pochissime ore fa. Quando non ha potuto fare a meno di mostrare ai suoi fan il regalo inaspettato appena ricevuto. La splendida romana è completamente pazza di gioia. E non può affatto nascondere di essere rimasta completamente senza parole. Ma cosa è realmente accaduto? Diamoci uno sguardo insieme.

Alessia Marcuzzi senza parole per il regalo inaspettato: cosa è accaduto

Proprio pochissime ore fa, come testimoniato dalla diretta interessata sul suo canale social ufficiale, Alessia Marcuzzi ha ricevuto uno splendido regalo inaspettato che l’ha letteralmente e completamente lasciata senza parole. Sappiamo che la conduttrice romana è sempre solita condividere su Instagram tutto ciò che le riguarda. È proprio per questo motivo che questo fantastico ‘atto d’amore’ non poteva non condividerlo con i suoi sostenitori. Ma di che cosa parliamo esattamente? Scopriamolo insieme.

‘Oggi mi è arrivata una lettera con un cappello attaccato’, ha scritto Alessia Marcuzzi a corredo di questa immagine che mostra a tutti i suoi sostenitori questo regalo del tutto inaspettato. Ecco, la domanda sorge spontanea: chi sarà stato il mittente di questo ‘dono’? Siete curiosi di saperlo? Ve lo sveliamo subito: un suo fan. L’uomo in questione, che di mestiere fa il marinaio, non ha fatto altro che ringraziare la conduttrice televisiva per l’immenso amore che mette nel suo lavoro. ‘Vedo una grande stakanovista con tantissime capacità organizzative fatte di caisma, intelligenza, bellezza e sacrifici’, c’è scritto in queste splendida lettera per la Marcuzzi. Inevitabile, quindi, la reazione della conduttrice. Che, visibilmente senza parole per la contentezza, non ha potuto fare a meno di ringraziare il suo fan per queste immense parole.