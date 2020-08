Anna Tatangelo, esibisce un fisico davvero esplosivo in costume da bagno: quel commento non passa inosservato, scopriamo chi e cosa le ha detto…

Questo per Anna Tatangelo è un periodo davvero molto particolare per la cantante che sta spopolando in tutte le radio Italiane con il suo nuovo singolo in collaborazione con la stella emergente Real Geolier. I due hanno messo in piedi un featuring davvero esplosivo che fa ballare veramente tutti e nonostante sia in dialetto napoletano è cantata in tutta Italia. Dopo la separazione con il compagno storico e il padre di suo figlio Gigi D’Alessio, la cantante ha deciso di prendersi del tempo per se e rimettere a posto i pezzi della sua vita e lo sta facendo veramente bene. Ha iniziato questo nuovo capitolo della propri vita cancellando dl suo canale ufficiale instagram tutte le sue vecchie foto e iniziandone a pubblicare di nuove a partire dal suo cambio di look. Un taglio di capelli drastico e un bellissimo biondo platino che sta facendo impazzire i suoi followers che ogni giorno con impazienza aspettano di vedere una sua foto sui social network.

Anna Tatangelo, fisico esplosivo in costume: quel commento non passa inosservato

In questi giorni la cantante di Guapo si è davvero data da fare con le foto sul suo account ufficiale Instagram, pubblicando sempre scatti e selfie decisamente provocanti. Foto in costume, con outfit accattivanti e o degni di nota. La cantante non è solo invidiatissima, ma è anche talentuosa e su questo c’è poco da discutere. C’è da dire tra l’altro che nei giorni scorsi c’erano state già diversi selfie della donna in costume che aveva attirato non pochi like, ma quello che ci ha mostrato ieri sera li supera davvero tutti! Un bellissimo scatto sotto la doccia in giardino, immersa nel verde delle piante, che non sono solo intorno a lei, ma anche addosso!

La donna ha un costume con stampa interamente floreale a tinta verde che le dona tantissimo! Ma non è finita qui, perché oltre ad avere un fisico davvero esplosivo in questo costume, sotto la foto la donna ha avuto i complimenti di una delle più grandi artiste Italiane di sempre, Giorgia. La cantante sotto la foto scrive alla collega: “maronn’🙌🏽😍🔥🔥🔥”. Insomma pare proprio che lo scatto abbia riscosso enorme successo anche tra le colleghe della Tatangelo, che la apprezzano e la stimano!