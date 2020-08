Cristina Parodi confessa: “Senza nessuno è una gioia pazzesca”

Cristina Parodi in vacanza in Sardegna confessa una delle cose che ama fare di più.

Tutti conosciamo Cristina Parodi. Chi ha sempre visto la donna magari a condurre il TG5, chi invece ha imparato a conoscerla meglio o a rivalutarla durante la pandemia da Coronavirus. La giornalista infatti è la moglie di Giorgio Gori, sindaco della città di Bergamo e durante il lockdown, è stata proprio lei infatti a raccontare con uno sguardo tristemente privilegiato ciò che stava succedendo. Ora quel periodo per fortuna sembra lontano e Cristina si sta godendo un po’ di meritato relax e vacanze in Sardegna. I suoi post su Instagram sono bellissimi e fanno venir voglia di partire, ma ci sono anche gli haters che si scagliano contro di lei.

Cristina Parodi in vacanza in Sardegna

Cristina Parodi, come abbiamo detto, insieme al marito Giorgio Gori si è trovata letteramente nell’occhio del ciclone durante la pandemia da Coronavirus. La loro città, Bergamo, è stata una delle più colpite e difficilmente ci dimenticheremo l’immagine dei mezzi militari che portavano via le bare dalla città. Ora però, i numeri del contagio sono calati e la città sembra che si sia rialzata. Così, Cristina, ha deciso di posare momentaneamente la sua penna da reporter al fronte e dedicarsi al relax in Sardegna.

Cristina Parodi: “Una gioia pazzesca”, ma gli haters sono dietro l’angolo

Come sempre tiene informati i suoi fan su ciò che le accade e così, da poco, ha postato una bellissima foto del mare della Sardegna. Accanto allo scatto la scritta: “Buongiorno da una delle spiagge più belle che io conosca . Cala Sabina , vicino a golfo aranci , sabbia bianca e fine, circondata da ginepri e macchia mediterranea . Fare il bagno alle otto di mattina senza nessuno è una gioia pazzesca”. E come darle torto del resto. Un po’ di relax e la giusta quiete sono indispensabili. Sotto alla foto però, non sono mancati i classici haters.

C’è chi le fa notare che ci sono famiglie a Bergamo che non arrivano a fine mese con i soldi mentre lei invece si rilassa. Chi le fa notare che non lavora più… insomma. I classici personaggi che amano rovinare un po’ anche i momenti migliori. Ma la Parodi, dal canto suo, sembra proprio non farci caso. Brava!