Elettra Lamborghini infiamma Instagram: la ripresa dall’alto mette in primo piano le sue forme da urlo. L’abito é super scollato: i fan sono in visibilio.

Sa sempre come lasciare senza parole i milioni di fan che la seguono da anni: Elettra Lamborghini con il tempo é diventata una vera star. É stata la prima a portare il famoso movimento di bacino, conosciuto come ‘twerk’, sul palco dell’Ariston. La cantante durante il Festival di Sanremo 2020 ha fatto ballare tutto il pubblico presente ed i telespettatori con la sua ‘Musica e il resto scompare’: la sua esibizione é stata un vero successo. Si ritrova al centro del gossip italiano e non perché tra pochi mesi convolerá a nozze con il suo compagno Afrojack. Periodo magico per lei non solo dal punto di vista sentimentale ma anche professionale! Continua a far scatenare tutti con le sue hit ma non solo: sui social la simpatica Elettra é un vero spasso. Oltre a far sorridere i follower con la sua ironia, fa battere i cuori con le sue riprese super ‘bollenti’: impossibile non rimanere incantati di fronte alle sue forme da urlo. Poche ore fa nelle sue Instagram story ha fatto una ripresa dall’alto pazzesca: la scollatura in primo piano fa davvero girare la testa. Date un’occhiata.

Elettra Lamborghini, scollatura da urlo: la ripresa dall’alto infiamma Instagram

Poche ore fa la famosa cantante Elettra Lamborghini ha infiammato letteralmente Instagram con un video senza precedenti. In primo piano c’é la sua scollatura: la ‘twerking queen’ indossa un abito molto aderente e molto scollato leopardato. Impossibile non far cadere gli occhi proprio lí. Curiosi di vedere le sue forme? Ecco uno screen del video pubblicato nelle sue Ig story:

Sapete che Elettra sul palco di Battiti Live ha fatto scatenare il suo tanto amato pubblico? Sulle note di ‘Musica (e il resto scompare)’ ha regalato un’esplosiva esibizione: non tutti peró si sono complimentati. C’é chi ha avuto da ridire sulla sua performance accusandola di aver cantato in playback: la famosa cantante ha risposto alla critica smentendo tutto. Non ha potuto fare a meno di replicare a chi credeva che si stesse esibendo non in versione ‘live’. Simpatica ed ironica come sempre, la Lamborghini é davvero unica.