Filippa Lagerback, spunta la foto da bambina che emoziona i fan

Spunta l’incredibile foto di Filippa Lagerback da bambina insieme al fratello: lo scatto emoziona tutti i fan.

Filippa Lagerback è un personaggio del mondo dello spettacolo piuttosto riservato. Abbiamo iniziato a conoscerla quando ha ricoperto il ruolo di valletta con Fabio Fazio nel suo programma Che Tempo Che Fa, da algida nordica come l’abbiamo sempre vista e inquadrata, ultimamente abbiamo scoperto anche un lato molto più romantico e sensibile della showgirl. Il tutto grazie al marito Daniele Bossari.

La foto di Filippa Lagerback da piccolissima

Filippa condivide sempre sui social molti momenti legati alla sua vita personale e familiare, ma l’ultimo scatto postato dalla valletta di Che Tempo Che Fa, ha lasciato tutti a bocca aperta. La moglie di Bossari ha infatti messo online una sua foto da bambina insieme al fratello. Una di quelle foto vecchie, che sembrano quasi ingiallite dal tempo, ma che racchiude una tenerezza e una meravigliosa attitudine. I fan si sono così dimostrati entusiasti di questo scatto così emozionante. “Don’t worry, we are actually improving throughout the years!- scrive Filippa – Tanti Auguri fratellone mio! Sì ragazze è single, seguitelo!”.

La storia d’amore di Filippa e Daniele Bossari

Del resto ormai Filippa ci ha proprio abituato a delle emozioni forti. Dalla proposta di matrimonio che Daniele Bossari le aveva fatto dentro la casa del Grande Fratello VIP, passando per il loro matrimonio da sogno… ogni post della Lagerback sui social è un’ondata di bellezza, naturalezza ed emozioni. La loro storia d’amore, tanto per fare un esempio, fa invidia (positiva) a tutti. Filippa e Daniele negli anni hanno dato vita ad un relazione che sembra sana, piena di vita e di gioia, ma non solo.

Anche la loro famiglia, con la giovane Stella, è una vera e propria esplosione di bellezza. Non ci resta che augurare loro ogni bene! E di continuare a postare foto su Instagram così belle!