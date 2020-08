A poche ore dalla fine di Temptation Island, Filippo Bisciglia ha scritto un post social letteralmente nostalgico: la sua rivelazione.

Parliamoci chiaro: il successo di Temptation Island è determinato anche dalla sua presenza. Parliamo di Filippo Bisciglia. L’ex concorrente del Grande Fratello che, da sette anni a questa parte, ha preso le redini del programma di Canale 5. Preciso e sempre puntuale nei suoi interventi con le coppie, il romano è un ottimo padrone di casa. Anche perché, lo sappiamo, lui stesso si immedesima nelle storie che racconta. E, soprattutto, si affeziona e lega alle coppie che, anno dopo anno, decidono di mettere alla prova i loro sentimenti. Ecco. È proprio in merito a questo che, pochissime ore fa, sul suo canale social ufficiale, il simpaticissimo Bisciglia si è mostrato visibilmente nostalgico in questo ultimo post su Instagram. Lo scatto in questione risale a quando le coppie, ad un mese dalla fine del loro percorso, si sono riunite per parlare dettagliatamente sul proseguimento del loro rapporto. Ecco, ma cosa avrà mai detto Filippi di così ‘drammatico’? Diamoci uno sguardo insieme.

Filippo Bisciglia nostalgico dopo Temptation Island: la rivelazione ‘drammatica’

Concluso definitivamente il percorso di questa settima edizione di Temptation Island, Filippo Bisciglia si è accinto a tirare le somme di questa nuova stagione. Non soltanto, come raccontato in un nostro recente articolo, ha voluto ringraziare e salutare tutti i telespettatori del programma, coloro che hanno lavorato alla sua buona riuscita ed, ovviamente, spendere delle splendide parole per Maria De Filippi, ma non ha potuto fare a meno di mostrarsi anche nostalgico per una determinata situazione. Di che cosa parliamo? Nulla di grave, sia chiaro. Piuttosto, l’ex concorrente del Grande Fratello, a poche ore dalla fine del programma, non ha potuto fare a meno di rivelare una inevitabile decisione presa che, però, l’ha realmente addolorato. Ma scopriamo insieme qualche cosa in più.

Ecco. È proprio questa l’inevitabile decisione che, per questa settima edizione di Temptation Island, è stata presa: non poter abbracciare i partecipanti. Nonostante tutti i controlli e le visite ai quali si sono dovuti sottoporre praticamente tutti coloro che hanno preso parte al programma a causa dell’emergenza Coronavirus, non poteva esserci alcun tipo di rapporto fisico tra nessuno di loro. Ed è proprio questo che ha rammaricato Filippo Bisciglia. ‘Sono una persona che ha bisogno del contatto fisico’, ha rivelato il conduttore del programma. Insomma, un post abbastanza nostalgico. Ma che, d’altra parte, descrive alla grande quanto Filippo prenda a cuore questo programma ed, ovviamente, tutte le storie di cui parla.