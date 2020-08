‘Giulia De Lellis ed Andrea Damante si sono lasciati’, questa è la clamorosa segnalazione di qualche ora fa: ecco tutta la verità.

Si tratta, senza alcun dubbio, di una segnalazione davvero clamorosa. Stando a quanto si apprende dal profilo social ufficiale di Deianira Marzano, sembrerebbe che la famosa influencer e portatrice di veri e propri gossip abbia ricevuto la ‘soffiata’ che Giulia De Lellis ed Andrea Damante si siano nuovamente lasciati. A quanto pare, a pochi mesi di distanza dal loro ritorno di fiamma ufficiale, sembrerebbe che tra gli ex protagonisti di Uomini e Donne sia finita ancora una volta. ‘Mi ha chiamato una persona del mondo dello spettacolo e mi ha dato questa notizia. Che io, ovviamente, non posso dare per veritiera perché non l’ho vista con i miei occhi’, ha iniziato a dire la simpaticissima Marzano a tutti i suoi sostenitori Instagram prima di svelare cosa le è stato riportato. ‘Mi dice che sono già diversi giorni che Giulia e Damante si sono lasciati’, ha continuato a dire. Insomma, una segnalazione che, senza alcun dubbio, avrà gelato tutti i sostenitori della coppia. Ecco, la domanda, però, adesso sorge spontanea: è davvero così? Scopriamolo insieme.

‘Giulia e Damante si sono lasciati’, la segnalazione: spunta fuori la verità

Se così fosse, ammettiamolo, è una notizia davvero bruttissima. Stando a questa clamorosa segnalazione riportata da Deianira Marzano, sembrerebbe che Giulia De Lellis ed Andrea Damante si siano nuovamente lasciati. Ad informare la famosa influencer, come lei stessa ha raccontato attraverso una serie di Instagram Stories, è stata ‘una fonte seria’. Nonostante questo, però, l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi ha tenuto a sottolineare: ‘Noi non ne abbiamo le prove’. Quindi, badate bene, fino a questo momento, non si parla affatto di alcuna notizia certa o effettiva. Piuttosto, di una semplice segnalazione che è stata data alla Marzano. E che lei, com’è solita fare, ha voluto condividere con i suoi sostenitori. Ma cosa sarà successo, quindi? Certo, i due, in questi ultimi giorni, non stanno apparendo insieme sui social. Ma sappiamo abbondantemente il perché: Andrea, infatti, è impegnato con le sue serate; Giulia, invece, dopo la febbre, è stata impegnata con traslochi ed altro. Quindi, la domanda sorge spontanea: è realmente così? A mettere a tacere queste voci, a quanto pare, è stato Amedeo Venza. Anche lui, attraverso un’IG Stories, ha voluto dire tutta la verità.

Stando a quanto si apprende da queste IG Stories di Amedeo Venza, quindi, sembrerebbe che Andrea Damante e Giulia De Lellis non si siano affatto lasciati. Insomma, se così fosse, i loro sostenitori possono tirare un gran bel sospiro di sollievo, no?