In questa ultima fotografia condivisa su Instagram, Jennifer Lopez si immortala appena sveglia: la cantante è meravigliosa senza neanche un filo di trucco.

Se vestita e truccata Jennifer Lopez è uno schianto, vi assicuriamo, appena sveglia lo è ancora di più. Come facciamo a dirlo? Semplice: lo abbiamo visto. Ne siamo testimoni oculari, insomma. Si, avete letto proprio bene! Proprio pochissimi istanti fa, la famosissima cantante statunitense ha condiviso un favoloso scatto appena alzata dal letto. Si, è vero: la Lopez è solita condividere scatti che rappresentano alla perfezione la sua smisurata bellezza. Eppure, completamente senza un filo di trucco, non l’avevamo mai vista. Ecco, ma come è la splendida Jennifer completamente struccata e, quindi, con il viso completamente al naturale? Ovviamente, vi mostreremo la foto in questione molto più vicini, in modo che ‘giudicherete’ con i vostri occhi, vi anticipiamo soltanto che è davvero magnifica. Fidatevi di noi!

Jennifer Lopez appena sveglia: un vero e proprio schianto senza un filo di trucco

Solita ad interagire e comunicare con i suoi numerosi sostenitori sul suo canale social ufficiale, meno di un’ora fa, Jennifer Lopez ne ha condiviso un altro davvero stratosferico. Siamo abituati ad ammirare la sua bellezza, questo è pur vero. Ma completamente e letteralmente senza un filo di trucco, diciamoci la verità, non l’avevamo mai vista. Eppure, è proprio così che appena sveglia la cantante statunitense ha voluto immortalarsi e, quindi, mostrarsi ai suoi numerosi sostenitori social. Ma siete curiosi di saperne di più? Avete ragione, vi abbiamo incuriosito abbastanza. A questo punto, quindi, diamoci uno sguardo molto più da vicino.

Con i capelli ‘arruffati’, accappatoio leggermente aperto sul Lato A e completamente struccata, Jennifer Lopez ha letteralmente mandato in visibilio tutti i suoi sostenitori social. Anche perché, parliamoci chiaro, così come in tutti gli altri scatti fotografici condivisi sulla sua pagina, anche in questo appena sveglia, la cantante statunitense è completamente mozzafiato.

Sapete che si sarebbe dovuta sposare in Italia?

Ebbene si. La cantante statunitense è particolarmente al nostro Paese. Tanto che, in occasione del suo matrimonio, Jennifer Lopez era pronta a festeggiare questo giorno tanto speciale per lei e il suo compagni in Italia. Ed, in particolare, sull’isola di Capri. A causa dell’emergenza Coronavirus, però, la cantante si è trovata costretta ad annullare le nozze. Che, tra l’altro, si sarebbero dovute svolgere proprio durante quest’estate. Non sappiamo, ovviamente, quando potranno essere celebrate nuovamente. Fatto sta che, senza alcun dubbio, c’è un gran fermento da parte di tutti gli abitanti ad accogliere sulla propria isola la star della musica.