Lady Facchinetti si mostra con un bikini davvero ‘troppo mini’: la modella brasiliana mette in mostra il lato B e scatta un selfie decisamente bollente

Chi conosce Francesco Facchinetti conosce almeno un po’ anche la moglie Wilma Faissol, che per tutti è Lady Facchinetti. La donna oltre ad essere di una bellezza disarmante è anche una donna incredibilmente spiritosa e brillante. Per chi non lo sapesse, in passato Wilma era una dentista, oltre ad avere anche una laurea in chirurgia ortopedica facciale. Una donna dai mille pregi quindi, che oltre ad essere molto colta è anche impegnata nel settore della moda. Wilma infatti non ha mai abbandonato la carriera da modella e possiamo facilmente intuire il perché. Alta, fisico statuario e forme prorompenti, Wilma Faissol è un concentrato di bellezza. Il suo account ufficiale Instagram pullula di sue foto in costume, con i figli o con look decisamente audaci e invidiabili. Una vera e propria fashion influencer la moglie di Francesco Facchinetti.

Lady Facchinetti con un bikini ‘troppo mini’: lato B in vista per il selfie bollente

Wilma è amatissima dal pubblico e non solo, considerando che è molto amica anche dell’ex compagna del marito Alessia Marcuzzi, con cui ha uno splendido rapporto. Le due spesso e volentieri si prendono gioco di Facchinetti rendendolo il capro espiatorio dei loro scherzi! Insomma una coppia davvero divertente e un trio ancor di più, ma siamo qui principalmente per elogiarvi la bellezza della Faissol, che sui social rende pubblica anche il suo stile di vita per essere così in forma com’è. La donna è infatti un’amante della cucina healty e spesso e volentieri condivide le sue ricette vegane, uno stile di vita che cerca di inculcare anche al marito e ai figli. I risultati però si vedono eccome!

Ieri ha infatti pubblicato un meraviglioso scatto con un costume da bagno particolarissimo. Rosa corallo e moltissimi volant sui glutei e intorno al seno. Il pezzo di sopra è a coppa rigida per sostenere al meglio il peso del decoltè e il pezzo di sotto è sgambato. La donna si scatta il selfie attraverso uno specchio e il risultato è davvero eccezionale! Una pioggia di like e commenti per lei che mostra il lato b meraviglioso attraverso lo scatto. Non possiamo che farle i complimenti e invitarvi a spulciare il suo profilo Instagram Ufficiale cliccando QUI.