Con indosso un costume bianco che lascia poco spazio all’immaginazione, Laura Torrisi si lascia immortalare nel mentre di una doccia ‘bollente’.

Ha deciso di far perdere letteralmente la testa ai suoi sostenitori social, Laura Torrisi. Sempre molto attiva sul suo canale social ufficiale, qualche ora fa, l’attrice toscana ne ha condiviso un altro davvero strabiliante. Come raccontato in un nostro recente articolo, in questi ultimi giorni, l’ex compagna di Leonardo Pieraccioni è in vacanza in compagnia di sua figlia Martina. È proprio per questo motivo che, spesso e volentieri, si diletta a condividere dei mozzafiato scatti in costume. E che scatti, oseremmo dire! L’ultimo, come dicevamo precedentemente, è stata condiviso qualche ora fa. Quando, lasciatasi immortalare nel mentre di una doccia ‘bollente’, l’ex concorrente di Amici Celebrities si mostra ai suoi fan con indosso un costume bianco che, vi assicuriamo, lascia davvero poco spazio all’immaginazione. Tranquilli, ecco di che cosa parliamo.

Laura Torrisi e la doccia ‘bollente’ su Instagram: splendida con questo costume bianco

Sin dal suo primo ingresso nel mondo dello spettacolo in qualità di concorrente del Grande Fratello, Laura Torrisi ha saputo conquistare tutto il pubblico italiano per il suo smisurato fascino. La classica bellezza ‘acqua e sapone’, l’ex compagna di Leonardo Pieraccioni è solita darcene ampia testimonianza sul suo canale social ufficiale. Dove, spesso e volentieri, condivide degli scatti fotografici davvero stratosferici. L’ultimo, ad esempio, risale a qualche ora fa. Quando, durante una doccia più che ‘bollente’, la bellissima attrice fiorentina si è mostrata ai suoi sostenitori in tutta la sua bellezza. Vi abbiamo incuriosito abbastanza? Diamoci uno sguardo insieme.

Dite la verità: le nostre parole rappresentano alla grande la smisurata bellezza di questa foto? Con i capelli bagnati sotto la doccia, una fetta di anguria tra le mani e con indosso un costume bianco che, da come si può chiaramente vedere, lascia davvero poco spazio all’immaginazione, Laura Torrisi, ancora una volta, ha letteralmente conquistato Instagram. Sapete perché? Semplice: al momento, pensate, ci sono ben più di 37 mila commenti. Ma, senza alcun dubbio, nelle prossime ore aumenteranno sempre di più.