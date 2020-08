Avete mai visto il fratello di Patrick Swayze? Si chiama Don ed anche lui é un attore! La somiglianza con il famoso volto di Dirty Dancing é incredibile.

E’ stato uno degli attori piú amati negli anni ’80 e ’90. Patrick Swayze é morto nel 2009: dopo 11 anni il suo ricordo é ancora molto vivo nella memoria degli amanti del cinema. Divenne celebre grazie alle sue interpretazioni in Dirty Dancing Balli Proibiti, Ghost Fantasma, Point Break – Punto di rottura e tantissimi altri famosi film. Di origini irlandesi, Patrick nacque in Texas, secondo di cinque figli: non ha avuto una vita facile l’attore. Oltre ad aver avuto diversi traumi familiari, nel 2008 gli fu diagnosticato un cancro al pancreas: un anno dopo i medici scoprirono metastasi al fegato. Decise di sottoporsi a cure sperimentali: morí nel settembre del 2009 all’etá di 57 anni. É stata una vera e propria icona negli anni ’80: nella sua famiglia numerosa sapete che c’é un fratello che gli somiglia davvero tantissimo? Si chiama Don ed anche lui ha scelto la strada della cinematografia. Ecco una sua foto!

Patrick Swayze, avete mai visto suo fratello? La somiglianza é pazzesca

Don Swayze é il fratello minore del celebre Patrick, attore scomparso per un tumore al fegato nel 2009. Ha intrapreso anche lui la carriera dell’attore ed infatti sono tantissimi i film a cui ha preso parte come ‘I diffidenti’, ‘Incontri ravvicinati del quarto tipo’ e tanti altri. L’attore classe ’58 somiglia davvero tanto al suo fratello maggiore. Donald é il suo nome completo e la somiglianza con Patrick é incredibile. Ecco una sua fotografia:

Impossibile dire il contrario: Don é davvero uguale a Patrick, l’attore che nel 2009 é scomparso a causa di un terribile tumore al fegato. Ha lasciato un grande vuoto in famiglia e nel mondo del cinema.