La figlia di Al Bano e Romina Power, Romina Carrisi si tuffa in acqua e perde il costume: il post pubblicato su Instagram é diventato bollente, date un’occhiata!

É la figlia di Al Bano e Romina Power: Romina Carrisi somiglia molto alla sua bellissima mamma. La storia d’amore tra i due famosissimi cantanti ha dato alla luce quattro figli: Ylenia, scomparsa in circostanze misteriose nel ’93, Yari, Cristel e Romina Jolanda. Proprio quest’ultima é la protagonista di un post pubblicato su Instagram che sta facendo chiacchierare molto. La classe ’87 é la piú piccola della famiglia Carrisi e sin da piccola ha maturato la sua voglia di esprimersi attraverso l’arte: oltre alla passione per la fotografia, la ragazza si dedica anche alla scrittura. A Los Angeles ha studiato anche recitazione! Oggi vive a Cellino San Marco e le piace la strada nel mondo dello spettacolo: spesso l’abbiamo vista in tv in famosissimi talk show italiani. La giovane é molto attiva sui social: aggiorna costantemente il suo canale Instagram che conta oltre 100 mila follower. Pubblica fotografie della sua vita quotidiana e del suo lavoro: l’ultimo post é diventato bollente perché nel tuffarsi, Romina ha perso il pezzo di sopra del costume! Curiosi di vedere il bellissimo scatto? Ve lo mostriamo subito…

Romina Carrisi si tuffa e perde il costume: lo scatto diventa bollente

Romina Carrisi ha pubblicato poche ore fa uno scatto davvero incredibile che ha fatto impazzire il web! La figlia di Al Bano e Romina ha scattato la fotografia in Croazia, al mare: la particolaritá sta nel fatto che la giovane, nel tuffarsi, ha perso il costume! Ecco il post:

Come didascalia la Carrisi scrive ‘Qualunque cosa tu abbia perso non era tua’: si riferisce al costume? Un utente infatti le ha scritto ‘Tipo il costume?’. Il riferimento é abbastanza scontato: la schiena della figlia d’arte é totalmente nuda, inoltre il luogo in cui si trova é davvero pazzesco! Non é la prima volta in cui Romina pubblica uno scatto in costume: proprio pochi giorni fa ha incantato tutti con un selfie al mare. Non era sola: nella foto pubblicata si nota che sulla spalla ha una zanzara! ‘Trova l’intruso’ infatti scriveva la figlia dei due famosissimi cantanti italiani.