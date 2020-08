Il ritorno di fiamma tra Al Bano e Loredana Lecciso crea scompiglio in famiglia: ecco cosa succede, clamorosa indiscrezione da Di Piú.

Al Bano e Loredana Lecciso formano una coppia che é diventata ormai molto famosa nel mondo dello spettacolo italiano. Insieme hanno dato alla luce due figli, Jasmine nata nel 2001 e Al Bano Jr nato nel 2002. Fu proprio la primogenita pochi giorni fa a svelare qualche dettaglio sulla loro vita privata: a Novella 2000 raccontó che i genitori sono sempre stati dalla sua parte, che sono ‘severi ma in modo diverso’. Dopo una separazione, a Di Piú Tv Al Bano annunció il ritorno di fiamma con la Lecciso: il riavvicinamento non é stato digerito peró da alcuni componenti della ‘big family’. Ecco nuove notizie lanciate dal settimanale Di Piú.

Il settimanale Di Piú lancia nuove indiscrezioni su Al Bano e Loredana Lecciso: a quanto pare Romina Power e Yari Carrisi non hanno tanto gradito il ritorno di fiamma tra il cantante ed il famoso personaggio televisivo. Il settimanale fa sapere che Romina Power, ex moglie di Al Bano, ha lasciato l’Italia e si é trasferita in Croazia dalla figlia Cristel non solo per il periodo particolare che sta attraversando dopo la morte della sorella. A detta di Di Piú la cantante si é allontanata da Cellino San Marco anche per il ritorno di fiamma tra l’ex marito e la Lecciso. In piú la rivista ha raccolto una testimonianza di una persona molto vicina a Yari Carrisi: a quanto pare il figlio di Al Bano e Romina non ha preso bene il riavvicinamento tra il papá e Loredana. Per questo motivo anche lui non si trova a Cellino. Restiamo in attesa di conferme…