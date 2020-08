Alba Parietti a schiena nuda: la foto ‘bollente’ del suo lato B

Alba Parietti lascia i fan senza fiato con la sua bellezza incredibile! Ecco la foto su Instagram del suo lato B.

Quando si dice che la bellezza non ha età, è proprio vero. Soprattutto per alcune persone e alcune attrici e showgirl per cui sembra che il tempo non passi mai. È il caso di Alba Parietti, una donna meravigliosa, che si è sempre fatta valere, senza peli sulla lingua e soprattutto bellissima. Come dimostrano tutte le ultime foto della donna pubblicate su Instagram. Sempre pronta a condividere con i suoi fan alcune foto meravigliose, una delle ultime pubblicate, forse a Ibiza dove sta trascorrendo le sue vacanze estive, ha lasciato i fan senza parole.

La bellezza di Alba Parietti corre sui social

L’ex opinionista dell’Isola dei Famosi che cavalca sempre l’onda della simpatia, della spontaneità e soprattutto della bellezza, si è fatta immortalare in uno scatto in costume dove mostra il suo Lato B da urlo. Neanche a dirlo la forma fisica di Alba Parietti è da sogno. Un fisico invidiabile che farebbe venire voglia di mettersi a dieta anche ai più amanti del buon cibo! Si scherza ovviamente, ma Alba, nonostante la sua età, ha una bellezza veramente straordinaria.

La foto di schiena di Alba infuoca Instagram

Alba Parietti, che conosciamo per il suo “caratterino” infuocato, sempre pronta a rispondere a chi, secondo lei, le sta facendo un torto, è anche una donna molto dolce e romantica. Ammalia i suoi fan con delle foto meravigliose come l’ultima pubblicata che la ritrae di schiena con uno scollo posteriore che lascia poco all’immaginazione. Accanto alla foto Alba Parietti scrive una citazione di George Kirkpatrick che dice: “Anche la schiena parla. La natura ha dato all’uomo due estremità: una su cui sedere e una con cui pensare. Fin da allora il successo o il fallimento dell’uomo sono dipesi da quella che ha usato di più”. Insomma, anche un bel po’ di poesia accanto a questa foto.

Ovviamente i fan non hanno potuto fare a meno di commentare sia la sua bellezza, sia il fatto che la foto mostri una piccola parte del suo lato B senza veli. I commenti per la foto, comunque, sono stati tutti più che positivi…entusiasti!