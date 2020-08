Antonella Elia e Pietro Delle Piane: arriva una clamorosa decisione dopo la fine di Temptation Island.

Si è conclusa lo scorso giovedì una seguitissima edizione di Temptation Island. Un’edizione che ha tenuto incollati milioni di telespettatori, dalla prima alla sesta puntata. E, tra le coppie più chiacchierate di quest’anno, c’è senza dubbio quella formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Un percorso molto turbolento, quella della coppia, che, al termine del falò di confronto, non aveva avuto un lieto fine. Antonella, delusa per i comportamenti di Pietro nel villaggio, aveva deciso di chiudere la storia, lasciando il programma da single. Nel corso dell’ultima puntata, però, abbiamo assistito anche a “Temptation Island…un mese dopo”, uno spazio in cui Filippo ha incontrato nuovamente le coppie, a un mese dal falò. Ebbene, dopo vari tentativi di Pietro, Antonella ha deciso di dargli una nuova chanche. Ma è proprio dopo la puntata che la coppia ha preso una decisione che non è passata inosservata. Scopriamo di cosa si tratta.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane, la decisione dopo Temptation Island: niente social

Antonella Elia e Pietro Delle Piane si sono lasciati dopo Temptation Island? Nonostante al falò la showgirl avesse deciso di chiudere col suo compagno, nell’incontro successivo con Filippo, Antonella apre alla possibilità di perdonarlo. In un video registrato dopo le riprese, la Elia spiega di aver deciso di valutare l’ipotesi di perdonare Pietro, ma lo farà solo quando sarà pronta. Nel frattempo, però, difende l’attore, spiegando che non è il mostro che è apparso nel reality. Ma cosa è accaduto proprio dopo l’ultima puntata della trasmissione di Canale 5? Ebbene, da venerdì, giorno successivo al gran finale, tutti i protagonisti sono tornati attivi sui loro social, postando foto di coppia, come quelle dolcissime di Manila e Lorenzo o, comunque, nuovi post. Gli unici a non comparire assolutamente sui loro social sono stati proprio Antonella Elia e Pietro Delle Piane, che hanno scelto di restare ‘in silenzio‘ dopo l’esperienza nel reality. L’unica immagine in cui li abbiamo visti è stata quella condivisa da Filippo, come di consueto, con tutte le coppie:

Insomma, una decisione che non è passata inosservate e che, con ogni probabilità, è frutto del bisogno di prendersi una ‘pausa’, anche dai social, per capire a fondo qual è la cosa più giusta da fare. E voi, cosa pensate del percorso di Antonella e Pietro a Temptation Island?