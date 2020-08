In una delle sue ultime foto su Instagram, tra Chiara Ferragni e Fedez è scoppiata la passione in acqua: la mano proprio lì del cantante non sfugge affatto.

Impegnati in una vacanza davvero indimenticabile, Chiara Ferragni e Fedez non perdono mai occasione di poter aggiornare i loro sostenitori su tutto quanto accade durante le loro giornate. Spesso e volentieri, protagonisti di veri e propri siparietti più che imperdibili, la coppia è solita regalare ai loro numerosi sostenitori dei momenti davvero entusiasmanti. Lo hanno fatto anche pochissime ore fa, ovviamente. Proprio sul suo canale social ufficiale, l’influencer ha voluto condividere uno scatto davvero ‘piccante’. Niente di scandaloso, sia chiaro. Piuttosto, un tenero momento riservato a lei e a suo marito. Di che cosa parliamo? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo soltanto che, in suddetto scatto, tra i due coniugi è scoppiata letteralmente la passione in acqua. E, soprattutto, la mano del giovane rapper proprio lì non passa affatto inosservata.

Fedez e Chiara Ferragni, è passione in acqua: quella mano proprio non sfugge

Si amano davvero alla follia, Chiara Ferragni e Fedez. Ce lo testimoniano, non a caso, i numerosi scatti fotografici condivisi sui loro rispettivi canali social. Spesso e volentieri, protagonisti di imperdibili ed incredibili siparietti, la coppia è anche solita pubblicare fotografie che rappresentano alla grande il loro smisurato amore. L’ultima, ad esempio, è stata condivisa qualche ora fa. Quando comodamente stesi su di un materassino gonfiabile, i due coniugi si sono lasciati immortalare in un vero e proprio momento di ‘passione’. Lo scatto è molto semplice, c’è da ammetterlo. Tuttavia, è più che fantastico. Anche perché, come dicevamo precedentemente, si percepisce chiaramente l’immenso amore e legame che c’è tra di loro. Ma non credete sia finita qui. Lo scatto in questione, infatti, ha conquistato l’interesse di tutti anche per la mano ‘biricchina’ di Fedez. Di che cosa parliamo? Diamoci uno sguardo insieme.

Sono o non sono bellissimi, dite la verità? In questo tenerissimo e semplicissimo scatto, si vede chiaramente la passione che è scoppiata in acqua tra Fedez e Chiara Ferragni. Tuttavia, ciò che non può assolutamente passare inosservata è la mano che il giovane rapper poggia proprio lì. Dove? Semplice: sul Lato B della sua dolce metà.

La confessione di Chiara: ‘Ne ero ossessionata’

Non soltanto protagonista di incantevoli scatti fotografici, ma anche protagonista di vere e proprie confessione. Come questa di qualche giorno fa. Interrogata da una sua sostenitrice su se sia stata mai insicura nella sua vita, la Ferragni non ha potuto fare a meno di svelare un inedito aneddoto della sua vita e, soprattutto, del suo passato.