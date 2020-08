Francesca Cipriani infiamma Instagram con un post davvero bollente: lo slip scivola quasi via, le sue forme sono tutte in primo piano. I fan sono in visibilio!

La splendida Francesca Cipriani con la partecipazione al Grande Fratello nel 2006 é diventata famosa nel mondo della tv italiana: l’abbiamo vista poi in tantissime trasmissioni come L’Isola dei Famosi dove si classificó al quarto posto, La Pupa e il Secchione oltre che negli show di Barbara D’Urso. Ricordiamo che nel 2009 la bellissima donna dai lunghi capelli biondi e gli occhi azzurri prese parte a Domenica Cinque come inviata, nel 2014 per Mattino Cinque. Anche sui social ha un vastissimo pubblico che la segue costantemente e che rimane puntualmente incantato dalle sue magnifiche forme: proprio poche ore fa ha lasciato di stucco i suoi follower con uno scatto super ‘bollente’. Indossa un bikini davvero mini ed il pezzo di sotto, lo slip, lo alza con una mano: sta per perderlo totalmente, date un’occhiata!

Francesca Cipriani lascia scivolare il bikini, il pezzo di sotto è quasi ‘andato’: Instagram rovente

Poche ore fa Francesca Cipriani ha infiammato letteralmente Instagram con uno scatto particolarmente bollente. L’ex gieffina, nata a Sulmona, é oggi un volto famoso nella tv italiana e regala spesso immagini che mettono in risalto la sua bellezza e le sue forme da capogiro. In quest’ultimo post che ora vi mostreremo, lascia scivolare il suo mini bikini: lo slip é quasi ‘andato’ ed i fan sono rimasti senza parole. Curiosi? Date un’occhiata:

In inglese la donna ha scritto ‘Indossare un sorriso di domenica’: oltre alle sue forme super bollenti, il viso della Cipriani é davvero angelico. Francesca é solita pubblicare scatti che mettono in mostra le sue forme: un selfie allo specchio poco tempo fa non passó affatto inosservato. Ottenne il pieno di like e commenti: il suo lato B era in primo piano! Il suo corpo é davvero pazzesco: ha realizzato infatti tre calendari sexy, il primo nel 2007 per Show Television, poi nel 2010 per Mitici ’80 e nel 2015 per la rivista Eva Tremila. Quando entra in qualche studio televisivo in qualitá di ospite non passa mai inosservata: ma sapete quanto guadagna ogni volta che la vediamo in tv? Spy diverso tempo fa lanció alcune indiscrezioni riguardo i cachet dei personaggi televisivi piú famosi: si vocifera che la showgirl dai lunghi capelli biondi e dal corpo formoso guadagni sui 500 euro ad ospitata.