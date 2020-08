Elisabetta Canalis, brutto incidente ad Alghero: cos’è successo alla showgirl

Brutto incidente ad Alghero per Elisabetta Canalis: la showgirl ed ex velina è stata vittima dei vandali, ecco cos’è successo

Elisabetta Canalis è una delle modelle italiane più belle e soprattutto più famose. La showgirl, originaria di Alghero, è stata per molti anni – e ancora oggi lo è – il sogno proibito di molti uomini, nonché una vera e propria icona di bellezza. La modella ha iniziato la carriera come velina di Striscia la Notizia, accanto a Maddalena Corvaglia, sua amica e testimone di nozze. Ha lavorato sia in televisione con Carabinieri e altre serie tv che al cinema con “Natale a New York” e “La seconda volta non si scorda mai” con Alessandro Siani. Riguardo alla sua vita privata, invece, dal 2009 al 2011 è stata legata sentimentalmente a Bobo Vieri, dopodiché ha avuto una love story con George Clooney, mentre nel 2014 ha sposato il chirurgo italo-americano Brian Perri. La coppia ha avuto anche una figlia, Skyler Eva.

Elisabetta Canalis, brutto incidente ad Alghero: la showgirl vittima dei vandali

Da qualche anno, la Canalis si è trasferita a Los Angeles, dove vive insieme al marito Brian Perri. Quando può la showgirl ed ex velina torna sempre in Italia, soprattutto nel suo paese d’origine, Alghero, dove spesso trascorre le vacanze estive. In questi giorni, infatti, la Canalis si trova nella località sarda e sta incantando i suoi seguaci, pubblicando foto in costume veramente mozzafiato. L’ex velina di Striscia la Notizia racconta le sue vacanze attraverso i profili social, in particolare tra le stories di Instagram, dove è seguita da oltre due milioni di followers. Quest’oggi, però, la Canalis è stata costretta a raccontare un episodio increscioso che l’è capitato. Poche ore fa, infatti, la modella ed ex velina ha ripreso il panorama di Alghero, aggiungendo “Alghero è sempre più bella“, ma poi ha ripreso anche le sue biciclette che, durante la notte, sono state letteralmente scaraventate sugli scogli da alcuni vandali. La Canalis ha infatti raccontato: “Purtroppo è pieno di ragazzini che, non potendo andare in discoteca, si aggirano per il centro storico completamente ubriachi“. Questa è la seconda volta che la modella, insieme alla famiglia, viene presa di mira. Elisabetta, infatti, ha confessato di detenere un record ‘molto personale’.

La Canalis poi ha messo tra le stories anche il video del recupero delle bici e ironizzando ha scritto: “Per oggi il workout è fatto“. Un brutto incidente che speriamo non capiti più alla Canalis e alla sua famiglia.