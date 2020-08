Gianni Sperti, drastico cambio look: così non lo avevamo mai visto prima

Gianni Sperti, drastico cambio look per l’opinionista di Uomini e Donne: così non lo avevamo mai visto prima.

È uno dei volti più amati della tv. Con Tina Cipollari, forma la coppia di opinionisti della seguitissima trasmissione Uomini e Donne. Si, parliamo proprio di Gianni Sperti, che ormai da tantissimi anni è un volto fisso del programma di Maria De Filippi. I suoi consigli e le sue ‘indagini’ sono diventate ormai indispensabili per le dinamiche della trasmissione. E, ora che Uomini e Donne è in vacanza, l’opinionista continua a tenersi in contatto col pubblico attraverso i social, in particolare Instagram. Il suo profilo ufficiale conta un milione di followers ed è proprio lì che, qualche ora fa, è apparso uno scatto che non poteva passare inosservato. Uno scatto in cui Gianni mostra a tutti il suo incredibile cambio look! Il pugliese ha rivoluzionato completamente il suo aspetto: così non lo avevamo mai visto prima. Curiosi di scoprire cosa ha scelto di fare? Ve lo mostriamo subito!

Gianni Sperti, drastico cambio look: l’opinionista sceglie il biondo platino

“Ogni tanto devo cambiare, mi annoio a vedere sempre la stessa immagine allo specchio”. Sono queste alcune delle parole che Gianni Sperti accompagna al suo ultimo scatto su Instagram. Una didascalia in cui l’opinionista spiega il suo bisogno di cambiamento, che si presenta soprattutto quando c’è qualcosa da ‘cancellare o dimenticare’, come il periodo che abbiamo attraversato negli ultimi mesi. Ed è per questo motivo che l’amatissimo volto di Uomini e Donne ha deciso di rivoluzionare completamente il suo look! Come? Tingendo i capelli di biondo platino! Una versione decisamente inedita di Gianni, che non aveva mai scelto questo colore per la sua chioma. Date un’occhiata:

Eh si, un Gianni come non lo avevamo mai visto, quello apparso nello scatto condiviso su Instagram. “Quel pizzico di follia che mi accompagna da sempre e che mi fa sentire maledettamente vivo…libero!”, conclude l’opinionista. E il post, in pochissimo tempo, è stato invaso dai commenti dei followers. Tanti ex di Uomini e Donne hanno mostrato la loro approvazione, da Ida Platano a Rosa Perrotta. Ma è ‘particolare’ commento della sua amica e collega Tina Cipollari ad aver divertito tutti. Date un’occhiata:

Gianni e Tina formano davvero una coppia unica! Che rivedremo presto in tv, nelle nuove puntate di Uomini e Donne. Appuntamento a settembre…e chissà se Gianni cambierà nuovamente look prima del ritorno in tv!