Proprio pochissimi istanti fa, Giulia De Lellis ha raccontato di essere stata assente dai social per un inconveniente davvero spiacevole: cosa è successo.

Anche voi vi siete resi conto che, in questi ultimi giorni, Giulia De Lellis è stata completamente assente da Instagram? Beh, noi decisamente si! Le sue ultime IG Stories, infatti, risalgono a più di ventiquattro ore fa. Quando, bella come il sole, si è mostrata in macchina mentre si recava a pranzo. Da quel momento, però, è completamente scomparsa. Cosa le sarà successo? Fortunatamente, nulla di grave. Però, com’è suo solito fare, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha voluto aggiornare i suoi sostenitori su quanto accaduto in queste ultime ore. Proprio pochissimi istanti fa, infatti, l’influencer romana è riapparsi sul suo canale social ufficiale. Ed, attraverso una serie di Instagram Stories, ha racconto dello spiacevole inconveniente di cui è stata vittima. Perché, parliamoci chiaro, si parla proprio di questo. A cosa facciamo riferimento? Scopriamolo insieme.

Giulia De Lellis assente dai social per uno spiacevole inconveniente: il racconto è davvero incredibile

Così come è solita raccontare cosa le accade durante il giorno, anche pochissime ore fa, Giulia De Lellis non ha potuto fare a meno di raccontare ai suoi sostenitori lo spiacevole inconveniente di cui è stata protagonista. E che, soprattutto, le ha comportato l’assenza totale dal suo canale social ufficiale per più di ventiquattro ore. In realtà, ce n’eravamo accorti che, dopo le sue ultime IG Stories di ieri a pranzo, l’influencer romana fosse completamente scomparsa. Ma non credevamo affatto che le fosse successo qualcosa di simile. A che cosa ci riferiamo? Ovviamente, vi spiegheremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se vi anticipiamo che non è accaduto affatto nulla di grave. Quindi, potete tirare un sospiro di sollievo. Piuttosto, stando a quanto si apprende da questo incredibile racconto, sembrerebbe che Tommaso, il cucciolo di pomerania di Giulia ed Andrea Damante, abbia mangiucchiato ben due carica batterie del telefono dell’influencer. Ed è per questo motivo che, data la mancanza di un altro di riserva, l’ex corteggiatrice è stata completamente impossibilitata ad usare il suo cellulare.

‘Ancora non ci credo, ma forse sono tornata operativa a tutti gli effetti’, ha detto Giulia De Lellis appena ritornata a pubblicare su Instagram e, soprattutto, prima di raccontare lo spiacevole inconveniente di cui è stata protagonista.

Giulia ed Andrea si sono lasciati?

È proprio questa la clamorosa segnalazione che, diverse ore fa, Deianira Marzano ha riportato sul suo canale social ufficiale. Ecco, ma è davvero così? Non sappiamo granché. Fatto sta che, stando a quanto riportato da Amedeo Venza, sembrerebbe proprio di no.

