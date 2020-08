Grande Fratello, Carolina Marconi: dove è finita oggi e cosa fa?

Carolina Marconi dopo il Grande Fratello cosa fa? Cosa sappiamo della sua vita privata?

L’occhio del Grande Fratello è puntato nella casa più spiata d’Italia 24 ore su 24. Ma quando il programma finisce e i riflettori si spengono, non tutti i protagonisti dell’avventura rimangono sulla cresta dell’onda. Alcuni ragazzi che hanno preso parte al reality infatti spariscono, come è successo alla bellissima Carolina Marconi che, finita l’esperienza del reality ha praticamente fatto perdere le sue tracce. Cosa fa allora oggi?

Dove è finita Carolina Marconi?

Carolina Marconi è stata una delle protagoniste del Grande Fratello, ma terminata l’esperienza a Mediaset ha deciso di non proseguire nel mondo dello spettacolo, ma di dedicarsi all’imprenditoria. La donna infatti, 41 anni e una bellezza mozzafiato, è quindi una imprenditrice di successo e su Instagram pubblica sempre foto che i fan apprezzano moltissimo.

La vita privata di Carolina oggi dopo il Grande Fratello

Per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo che Carolina Marconi, ha avuto un figlio ed è fidanzata con Alessandro Tulli da ormai tantissimi anni.

Prima i due erano solo amici, poi lui piano piano e senza mai mollare, ha iniziato a farsi conoscere sotto un’altra veste e i due hanno iniziato a piacersi molto l’uno con l’altro. Niente colpo di fulmine, ma una storia che è cresciuta piano piano e ha superato anche le difficoltà e le delusioni di Carolina che non riusciva più a fidarsi e ad innamorarsi dopo molte batoste prese. La Marconi del resto aveva alle spalle un matrimonio finito male con Salvatore De Lorenzis, celebrato nel 2009 e durato appena 8 mesi.

Insomma non è stato facile per l’ex gieffina fidarsi di nuovo dell’amore. Ma alla fine Alessandro la ha convinta. Lei stessa ha dichiarato più volte che si era resa conto che tra lei e lui stava nascendo qualcosa di buono, ma visto che non voleva rovinare le cose, ha lasciato che l’amore facesse il suo corso e che procedesse in modo naturale e romantico.