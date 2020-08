Pare che il principe Harry abbia conosciuto e iniziato il suo amore con Meghan con un account segreto di Instagram.

La vicende di Harry Meghan, con la loro fuga d’amore dall’Inghilterra, lontani dalla Corona e dai dettami della Regina Elisabetta, ha appassionato il mondo intero. Avere 30 anni ed essere principe del resto non è facile. Sebbene si abbiano tutti gli agi del mondo ci sono delle regole ferree da seguire anche per quanto riguarda l’utilizzo dei social. Se tutti infatti li utilizziamo liberamente, per il principe Harry, neanche a dirlo, non era così. Peccato che secondo alcune fonti vicine a Harry e Meghan Markle ci siano degli interessanti retroscena proprio su questo argomento.

L’account segreto di Instagram di Harry

I social e Harry e Meghan, galeotto fu quel like? Sono in molti a chiederselo visto che, secondo ultmi rumors il principe Harry sarebbe stato lungamente presente sui social, ma con un profilo falso. Questo almeno secondo quanto riporta una delle autrici del libro che sta preoccupando non poco la Regina, ossia “Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family” una delle biografia non autorizzata della coppia ormai ex, di Buckingham Palace.

L’inizio dell’amore con Meghan a colpi di like?

Sembra infatti che Harry avesse un account segreto su Instagram di nome SpikeyMau5 e l’avatar era un elmetto a forma di topo. Pare che Meghan Markle sia riuscita però a scoprire questo segreto così piccante e iniziò a seguirlo fin quando i due non si incontrarono per la prima volta in una buia locanda di Londra. Da quel momento in poi è scattato l’amore e i due non si sono più lasciati.

Cercando nel web con quel nome SpikeyMau5 in realtà ci sono tre profili tutti chiusi e con zero o pochissimi followers, inutile affannarsi a cercarlo insomma.

Vi sembra l’inizio di un fotoromanzo rosa? Probabilmente sì, ma non sapremo mai se è vero o se sono solo dettagli romanzati di una storia d’amore già di per sé talmente trasgressiva da non aver bisogno di storytelling aggiuntivo!

In effetti è sotto gli occhi di tutti il grande amore che accomuna il principe Harry e sua moglie Meghan, soprattutto dopo le travolgenti vicissitudini di Corte, che li hanno “costretti” a scegliere di vivere altrove, prima in Canada e poi in California. Una storia che ovviamente appassiona i sudditi e che alimenta ancora di più le curiosità sui segreti dei Reali di’ Inghilterra.