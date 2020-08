Laura Chiatti provoca Marco Bocci, “Dove sei?”: l’attrice pubblica un selfie rovente allo specchio sul suo profilo Instagram.

“Dove sei Marco Bocci?”, è questa la breve ma significativa didascalia che Laura Chiatti ha scritto nell’ultimo post pubblicato su Instagram. Una frase che, apparentemente, risulta una semplice domanda. Se non fosse che, nello scatto, la splendida attrice si mostra in costume e il riflesso dello specchio lascia vedere un po’ troppo! Una frase che sa di provocazione, quella della Chiatti, per il suo adorato marito. Che non perde tempo a rispondere, con un commento che in pochi minuti ha ottenuto tantissimi like! Il botta e risposta della coppia sui social non è passato affatto inosservato. Diamo un’occhiata!

Laura Chiatti provoca Marco Bocci, “Dove sei?”: il selfie allo specchio non passa inosservato

Un selfie che non poteva passare inosservato, quello pubblicato da Laura Chiatti sul suo profilo Instagram. La bellissima attrice è molto attiva su Instagram, dove il suo profilo conta un milione di followers. È proprio lì che, qualche ora fa, è apparso uno scatto che ha scatenato i fan. Si tratta di un selfie allo specchio in cui l’attenzione di tutti cade proprio sul riflesso. Il motivo? Giudicatelo con i vostri occhi:

Eh si, l’attrice mostra ai followers il suo fisico statuario e, in particolare, il suo lato b. Ma è al suo bellissimo marito Marco Bocci che si rivolge nella didascalia al post, chiedendogli dove si trova. Ebbene, la reazione dell’attore è arrivata ben presto. Il commento non è passato inosservato, date un’occhiata:

Che dire, un botta e risposta ‘infuocato’, quello tra Laura Chiatti e Marco Bocci, che si confemano una delle coppia più amata del momento. E voi, cosa aspettate a seguirli sui loro profili social? Non ve ne pentirete!