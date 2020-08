Miss Claudia esplosiva in costume: fisico da urlo, Instagram si fa ‘di fuoco’ con l’ultimo scatto pubblicato dalla star di Avanti un altro.

Il suo vero nome è Claudia Ruggeri, ma tutti la conoscono come Miss Claudia. Parliamo proprio della splendida protagonista di Avanti un altro, la seguitissima trasmissione di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. La showgirl romana è uno dei volti fissi del programma, in cui ha il compito di presentare i bizzarri personaggi del ‘salottino’. E, ogni volta che Miss Claudia fa il suo ingresso in studio, per Bonolis è una vera e propria impresa tenera a bada il pubblico, completamente in delirio a causa della bellezza della showgirl. Ma forse non tutti sanno che la Ruggeri si tiene in contatto con i suoi fan anche sui social, in particolare Instagram. È proprio lì che, ogni giorno, condivide foto e video delle sue giornate. E, nelle ultime settimane, non mancano scatti in costume, che non passano inosservati. Proprio come quello pubblicato dalla showgirl qualche ora fa. Il bikini rosso a due pezzi lascia poco spazio all’immaginazione: date un’occhiata!

Miss Claudia esplosiva in costume nello scatto su Instagram: pioggia di likes per il fisico da urlo

“Ho quel fuoco nella mia anima”, scrive Claudia Ruggeri nella didascalia del suo ultimo post di Instagram. Un post che, in effetti, ha ‘infuocato’ il web! Si, perché l’amatissima protagonista di Avanti un altro ha condiviso uno scatto in cui si è mostrata in costume, lasciando tutti senza parole. Lo scatto, come sempre quando si tratta di Miss Claudia, ha ottenuto in pochissimo tempo il pieno di likes e commenti, tutti ricchi di complimenti per la showgirl. Guardare per credere:

Eh si, ve lo avevamo detto! Miss Claudia ha letteralmente infiammato Instagram con il post pubblicato qualche ora fa: la showgirl sfoggia un fisico mozzafiato! Una valanga di cuoricini ha invaso lo scatto della Ruggeri, che si conferma una delle donne più amate del nostro piccolo schermo. E voi, cosa aspettate a seguirla sul suo profilo ufficiale? Non ve ne pentirete!